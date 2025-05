Lewis Hamilton blijft positief over Ferrari, ondanks een matige seizoenstart. Ook na de Grand Prix van Miami waren de ogen gericht op het Italiaanse team en de zevenvoudig-wereldkampioen, nadat er 'gefaald' werd met het geven van de teamorders.

"Ik denk dat deze auto echt wel performance heeft. Maar er is op dit moment iets wat ons tegenhoudt. We zijn performance verloren sinds China, en het zit erin, maar we kunnen het gewoon niet gebruiken", zei Hamilton, die terugblikt op de GP van Miami. "Totdat we dat opgelost hebben, is dit waar we staan. Maar ondertussen kunnen we aan alle andere dingen werken." Daarna geeft hij ook aan: "Het was weer een zwaar weekend voor ons, maar we staan er hier beter voor, dus we zijn duidelijk niet zo snel als we zouden kunnen zijn." Over zijn race in Miami zegt hij: "Ik had eigenlijk een goede dag. Achtste ziet er niet zo uit, maar ik ben optimistisch over de toekomst."

Er zit veel meer in de Ferrari dan men ziet

Charles Leclerc had ook niet bepaald alles meezitten in Miami: "De pace is er gewoon totaal niet", zei de Monegask na de sprintrace. Na de Grand Prix in de VS werd de conclusie nog duidelijker: "Vandaag was niet de zondag die we wilden, en ook al is de snelheid er niet, ik denk niet dat er wonderen waren. Als alles perfect was gegaan, misschien hadden we voor Kimi kunnen eindigen, maar dat is het." Ook komt hij met eerlijke woorden: "Er zat niet veel meer in de auto, dus ik denk dat we twee dingen los van elkaar moeten zien. Ja, we moeten die problemen oplossen die ons waarschijnlijk één positie kostten, maar de andere zes of zeven plekken liggen gewoon aan de auto, en die moeten we beter maken."

Positief richting Imola

Leclerc kijkt daarom met een positievere blik richting de race in Italië: "Ik denk dat Imola misschien goed kan zijn", zegt hij. "Helaas kijk ik echt niet uit naar Monaco dit jaar, want ik denk niet dat we daar een auto hebben om geweldig te zijn." Het is voor beide coureurs dus hopen op beterschap, en dus is het afwachten of het team weet te verbeteren tijdens de Grand Prix van Imola.

