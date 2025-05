In aanloop naar het raceweekend in Miami werd bekend dat baby Lily, het nieuwste gezinslid van Max Verstappen en Kelly Piquet, is geboren. Piquet deelt op sociale media de ontvangen kraamcadeaus.

Verstappen is begin mei voor het eerst vader geworden, al was het ouderschap met bonusdochter Penelope niet geheel nieuw voor hem. Binnen de Formule 1 doet het fabeltje de ronde dat vaders enkele tienden van een seconde langzamer worden, maar Verstappen wist desondanks de poleposition in Miami te veroveren. Na afloop liet hij weten dat die theorie dus ook weer de prullenbak in kan.

Kraamcadeaus

Inmiddels is het kraambezoek in Monaco langs geweest en Piquet toont de gekregen cadeaus op haar socials.

