Toto Wolff heeft zijn vertrouwen uitgesproken in de magie van Lewis Hamilton, ondanks de moeizame start van de coureur bij Ferrari. In gesprek met de media in aanloop naar de Grand Prix van Miami, liet de Oostenrijker weten dat het talent van Hamilton nog altijd springlevend is, en dat hij zodra hij zijn draai heeft gevonden, weer fantastisch zal gaan rijden.

De zevenvoudig wereldkampioen is na twaalf zeer succesvolle jaren bij Mercedes neergestreken bij Ferrari, maar heeft een bewogen begin bij zijn nieuwe werkgever gekend. Alhoewel hij ook hoogtepunten heeft gekend, zoals zijn indrukwekkende overwinning in de sprintrace in China, heeft hij ook moeite gehad met het wennen aan de SF-25. Het is een moeizame start voor de ervaren Brit. Zo sprak Hamilton tijdens de Grand Prix van Miami zijn onvrede uit over de teamorders van Ferrari, wat de vonkjes binnen het team alleen maar verder deed oplaaien.

Artikel gaat verder onder video

De magie van Hamilton

Wolff, die nauw met de Brit heeft samengewerkt, is niet verbaasd over de aanpassingsproblemen: "Ik denk dat we de magie [van Hamilton] zagen in de sprintrace in Shanghai," zei Wolff. "Hij domineerde die race volledig. Het is niet zo dat je de magie in één race hebt en dan plotseling verliest in de volgende." Volgens de Mercedes-teambaas zal Hamilton, zodra hij alle de auto van Ferrari volledig onder de knie heeft, weer op topniveau gaan rijden.

Mercedes-duo

Het vertrek van de Brit heeft volgens Wolff wel een nieuwe dynamiek binnen zijn team gecreëerd. "De dynamiek is anders", zei hij. "George is enorm gegroeid als senior coureur in het team. Kimi is bijna als de jongere broer die erbij is gekomen. Ze werken goed samen, wat erg prettig is om te zien." Hij sluit af met een compliment voor zijn huidige Mercedes-duo: "Kimi maakt zich niet te veel zorgen en bouwt constant op. En op George kun je rekenen als het gaat om rondetijden en racen, dus de sfeer is goed," aldus Wolff.