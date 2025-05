Max Verstappen heeft een week rust voordat hij gaat beginnen aan een triple header in F1 met de Grand Prix van Emilia-Romagna, Monaco en Spanje. Buiten F1 houdt de Nederlander zich veel bezig met simulatieraces en endurace. De Nederlander was op vrijdag echt ook actief in Duitsland onder een nepnaam om een Ferrari te testen.

Dit weet Auto, Motor und Sport vrijdag te melden. De Nederlander reed in het geheim op de Nordschleife, waar hij de Ferrari 296 GT3 kon testen waar Thierry Vermeulen dit seizoen in rijdt in DTM. Verstappen heeft, zoals alom bekend, zijn eigen team vol met onder meer simulatiecoureurs die zo hun kans krijgen in de echte racerij. Vermeulen is de zoon van Raymond Vermeulen, de manager van Verstappen.

'Verstappen actief met nepnaam'

Om het geheim te houden zou de Nederlander op het circuit in Duitsland rijden onder de naam Franz Hermann. Dat geheim is dus niet echt geheim gebleven, want al snel kwam de Duitse site erachter dat het niet Hermann maar Verstappen was die in die auto zat. De testdag werd uitgevoerd voorafgaand aan het derde weekend in VLN (Veranstaltergemeinschaft Langstreckenpokal Nürburgring), ook wel de Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) genoemd. Eerder reed de Nederlander ook al een testdag in de Eifel, een testdag die geheim moest blijven. Dit lukt toen niet en ook nu dus niet.

