Verstappen onthult nationaliteit Lily en hoe hij en Piquet op babynaam zijn gekomen

Vlak voor de F1 Grand Prix van Miami werd Lily geboren, het kindje van Max Verstappen en diens partner Kelly Piquet. De coureur van Red Bull Racing heeft onder andere laten weten welke nationaliteit Lily krijgt en hoe ze op haar naam zijn gekomen. Hij vond de geboorte mooi en bijzonder om mee te maken.

De viervoudig wereldkampioen is sinds oktober 2020 een koppel met Kelly Piquet. De laatstgenoemde had al een dochtertje uit een vorige relatie met Daniil Kvyat, die toevallig ook ooit voor Red Bull reed. Verstappen is de bonuspapa van Penelope en de twee kunnen het ontzettend goed met elkaar vinden, zoals we wel eens op livestreams zien van Team Redline. Maar nu heeft hij een eigen kindje met Piquet. Vanwege de geboorte van Lily moest Verstappen de mediadag op donderdag in Miami overslaan en arriveerde hij net op tijd voor de vrije training en sprintkwalificatie op vrijdag.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Jos Verstappen noemt te late F1-regelwijziging dom: "McLaren heeft er profijt van gehad"

Kip in de supermarkt

"Het was wel mooi om mee te maken. Wel fijn dat ik erbij kon zijn", vertelde Verstappen in een interview met Viaplay. "Ook mijn vader en mijn moeder zeiden dat dat het mooiste is, om erbij te zijn en alles te beleven. Nou, dat is absoluut zo."

Op het feit dat hij nu als vader door het leven gaat, reageerde de Limburger: "Ik moet zeggen tot nu toe eigenlijk wel fijn. Ze slaapt ook wel redelijk goed, dus dat helpt natuurlijk. Je eigen kindje zo zien, is heel bijzonder. En natuurlijk, als ik mijn zusje als voorbeeld neem, dan zie je die kinderen en dan heb je die vast - dat is al heel bijzonder, maar als je dan ook volledig je eigen kind vast hebt, is dat natuurlijk nog een stapje meer." Hij lachte over hoe het baby'tje aanvoelde: "In het begin vond ik het net als een kip in de verpakking in een supermarkt, zeg maar, met dat vel."

© u/maxverstappen1

OOK INTERESSANT: Verstappen tilde vriendschap met Alonso naar hoger niveau met deze geweldige actie in Miami

Nationaliteit en naam van Lily

Verstappen onthulde welke nationaliteit Lily waarschijnlijk zal krijgen. Zelf is hij geboren in België, terwijl vader Jos Nederlands is en moeder Sophie Kumpen Belgisch is. Kelly Piquet heeft een Nederlandse moeder en Braziliaanse vader met voormalig internationaal topmodel Sylvia Tamsma en drievoudig wereldkampioen Nelson Piquet, terwijl ze zelf in Duitsland is geboren. Verstappen en Piquet wonen samen in Monaco. Dat zijn veel verschillende nationaliteiten door elkaar, maar voor Lily houden ze het makkelijk: "Ik denk gewoon Nederlands en Braziliaans."

De man van Red Bull werd ook gevraagd naar hoe hij en Piquet op de naam Lily zijn gekomen. "Nou, het duurde best lang. De eerste maanden hadden we echt zoiets van: 'Ja, hoe gaan we haar eigenlijk noemen?' Geen idee. En op een gegeven moment, ik weet niet, het klonk gewoon fijn. En kort, met de achternaam ook. Geen middelnaam, gewoon Lily. We waren het er allebei mee eens. Dus helemaal goed", aldus Verstappen.

Gerelateerd