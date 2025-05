Jenson Button, F1-wereldkampioen in 2009, geeft grote complimenten aan de huidige leider in het wereldkampioenschap: Oscar Piastri.

De Grand Prix in Miami gaf een vertekend beeld voor veel fans. Max Verstappen probeerde en gaf alles wat hij in zijn mars had om beide McLarens achter zich te houden, maar al gauw bleek dat de Nederlander niet opgewassen was tegen de snelheid van de Britse renstal. Met een perfecte race sloten de beide McLarens de race af op het podium, waarbij Piastri de overwinning wist te behalen en hierdoor zijn voorsprong in het WK wist te verstevigen.

Piastri 'onsterfelijk' als leider

Button, momenteel 45 jaar oud, kijkt met veel plezier naar de ontwikkeling van de Australiër: "Voor mij is het grote verschil dat ik bij hem [Piastri, red.] zie ten opzichte van vorig jaar, dat de racesnelheid is. Hoe je een race controleert, het lijkt erop dat wanneer we Oscar aan de leiding van een Grand Prix zetten, er geen weg terug is; hij controleert het tempo vanaf het moment dat hij aan de leiding komt tot aan de finishvlag", zo geeft hij aan in een interview van Sky Sports F1.

Piastri positief na afloop Miami

Vervolgens reageerde Piastri op de woorden van de Britse oud-wereldkampioen: "Ik denk dat ik het richting het einde van de race het iets meer onder de controle kreeg, maar er zijn zeker nog wat dingen om aan te werken na de race. Dus, heel blij met de overwinning, heel blij met de punten, maar je moet altijd blijven leren. Dus ik ben heel blij dat ik Miami als leider verlaat." Momenteel staat de WK-leider op 131 punten.

Gemoederen lopen op, volgende clash aanstaande?

Alweer was er een incident tussen Piastri en Verstappen. De coureurs eindigden weer in een wiel-aan-wiel gevecht, wat weer eindigde in een grote discussie. Button heeft een duidelijke kijk op het incident: "Het is echt interessant, want Oscar duwt hem echt naar buiten. Max zet hem aan de binnenkant; normaal zou je aan de buitenkant rijden, en de man aan de binnenkant zou zo veel mogelijk naar links sturen", gaf hij aan. Daarna komt hij met één conclusie: "Maar Max wordt in de apex geduwd, waardoor hij op een vuiler deel van de baan terechtkomt. Dat was erg slim van Oscar."

