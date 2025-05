Max Verstappen (27) werd vorig week voor de eerste keer vader en logischerwijs kreeg hij daar dan ook een hoop vragen over in Miami. In gesprek met Viaplay ging de Red Bull-coureur uitgebreid in op het vaderschap en grapte hij dat z'n dochter er in het begin uitzag als "een kip in de verpakking in de supermarkt."

Kort voor aanvang van het raceweekend in Miami beviel Kelly Piquet (36) van dochtertje Lily in Monaco. Het babytje kwam volledig gezond ter wereld en zowel moeder als dochter maken het goed. Verstappen was bij de bevalling aanwezig en erkent dat het mooi was om mee te maken. "Ja, het was wel mooi om mee te maken. Wel fijn dat ik erbij kon zijn", zo begint hij in gesprek met de Zweedse streamingsdienst. "Ook mijn vader en mijn moeder zeiden dat dat het mooiste is, om erbij te zijn en alles te beleven, nou dat is absoluut zo."

Verstappen vindt eigen kind vasthouden "heel bijzonder"

Vervolgens krijgt Verstappen de vraag hoe het is nu hij als vader over deze wereld rondloopt. "Nou, ik moet zeggen tot nu toe eigenlijk wel fijn. Ja, ze slaapt ook wel redelijk goed, dus dat helpt natuurlijk", zo knipoogt hij. "Maar ja, je eigen kindje zo zien is heel bijzonder. En natuurlijk, als ik mijn zusje als voorbeeld neem, dan zie je die kinderen en dan heb je die vast - dat is al heel bijzonder, maar als je dan ook volledig je eigen kind vast hebt, is dat natuurlijk nog een stapje meer."

Net een kip in de verpakking

Toch moest de 27-jarige Nederlander ook wel even wennen toen hij z'n pasgeboren dochter voor het eerst in de armen kreeg. "In het begin vond ik het net als een kip in de verpakking in een supermarkt, zeg maar. Dat vel. Haha", zo lacht Verstappen hardop.

