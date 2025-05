Mohammed Ben Sulayen was vlak na de Grand Prix van Miami weer eens pontificaal in beeld tijdens de televisie-uitzending van de race. Het leverde weer behoorlijk wat bijzondere beelden op. Het publiek in Miami had het wel gehad met de FIA-president en besloot hem te trakteren op een fluitconcert.

We kennen hem inmiddels allemaal: de man meermaals op de voorgrond te zien is tijdens Formule 1-races en door het leven gaat als Mohammed Ben Sulayem. Hij werd geboren in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten, in 1961. De man uit de Emiraten begon zijn rallycarrière in de jaren '80 en groeide al snel uit tot een van de meest succesvolle rallyrijders in het Midden-Oosten. Hij won maar liefst 14 keer het FIA Middle East Rally Championship, met overwinningen tussen 1983 en 2002. Zijn prestaties maakten hem tot een icoon in de autosport=. Niet alleen in zijn eigen regio, maar ook wereldwijd. Eind 2021 nam hij het stokje over van de veel geliefdere Jean Todt en kwam hij aan het roer van de FIA als president.

Ben Sulayem weer in beeld

Inmiddels staat de president bol van de controverses en lijkt het grote publiek wel klaar te zijn met zijn diverse uitspattingen. Vlak na de Grand Prix van Miami leverde de aanwezigheid van Ben Sulayem wel weer vrij kostelijke televisie op. Nadat de coureurs uitgestapt waren, verscheen de president zoals wel vaker pontificaal op beeld om de rijders te feliciteren. Even later had het team van McLaren even een momentje samen. Racewinnaar Oscar Piastri begroette en knuffelde zijn vriendin, terwijl Zak Brown felicitaties uitdeelde aan zijn beide rijders voor de binnengehaalde één-twee in Florida.

Selfie en uitfluiten

Even later wilde Brown een selfie maken met zijn rijders, waar Ben Sulayem toch raar optrad en bij die selfie in beeld probeerde te komen van het team. Brown leek hem door te hebben en zorgde ervoor dat Ben Sulayem niet op de foto verscheen, terwijl ook de cameraman en regie van dienst het hele voorval mooi in beeld brachten. Even later ging het allemaal van kwaad tot erger voor de FIA-voorman: tijdens de podiumceremonie werd hij getrakteerd op een fiks fluitconcert door het Amerikaanse publiek, iets dat hier te zien valt.

