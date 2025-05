De F1-stand 2025 is weer flink op de schop gegaan als gevolg van de Grand Prix van Miami. Oscar Piastri heeft zijn leiding in het WK verder verstevigt, terwijl Lando Norris zijn teamgenoot op de hielen blijft zitten in het klassement. Max Verstappen liep averij op in Miami en ziet zijn achterstand op de twee McLaren's groeien.

De uitslag van de F1 Grand Prix van Miami in Florida heeft voor opschudding gezorgd in het algemeen klassement van de Formule 1. Verstappen begon de race weliswaar van pole, maar kon deze positie niet vasthouden. De Nederlander kon in beginfase nog wel vechten met Piastri, maar toen de Australiër hem eenmaal voorbij ging, was het gedaan. Vervolgens ging ook Norris er voorbij en werd hij ook nog gepaseerd door George Russell. Verstappen finishte zodoende als vierde en zag daardoor zijn achterstand in het WK oplopen. De Red Bull-coureur staat wel nog steeds op de derde stek in het klassement.

McLaren vergroot voorsprong, Piastri steviger aan de leiding

Piastri ging al aan de leiding in de F1-stand van 2025, maar na de Grand Prix van Miami heeft hij deze positie verder verstevigd. De Australiër pakte de overwinning in Miami en mocht zodoende de maximale 25 punten laten bijschrijven. Dit brengt zijn totaal op 131 punten. Hiermee is hij uitgelopen op teamgenoot Norris, die op de tweede plek staat in het klassement. De Brit finishte als tweede op het Miami International Autodrome en kreeg hiervoor 18 punten toebedeeld. Het bracht zijn totaal op 115, waardoor hij nu 16 punten achter Piastri staat.

Verstappen verliest terrein in F1-stand vanaf P3

Doordat Verstappen als vierde over de streep kwam in Florida, staat hij nu op 99 punten in de WK-stand. Hiermee is zijn achterstand op de beide McLaren's gegroeid. De regerend wereldkampioen staat nu 16 punten achter nummer twee Norris en 32 punten achter klassementsleider Piastri.

Albon scoort goede punten voor WK in Miami

Goede punten waren er in Miami voor Alexander Albon van Williams. De Brits-Thaise rijder wist knap als vijfde over de streep te komen en bracht daarmee zijn puntentotaal omhoog te brengen naar 30. Hij bekleedt hiermee de achtste stek in het algemeen klassement. Albon heeft Lewis Hamilton voor zich staan. De Ferrari-coureur, die in Miami als achtse finishte, heeft momenteel 41 punten.

WK-stand F1 2025: Piastri aan de leiding, Verstappen derde

# Coureur Team Punten 1 Oscar Piastri McLaren F1 Team 131 2 Lando Norris McLaren F1 Team 115 3 Max Verstappen Red Bull Racing 99 4 George Russell Mercedes AMG F1 93 5 Charles Leclerc Scuderia Ferrari 53 6 Kimi Antonelli Mercedes AMG F1 48 7 Lewis Hamilton Scuderia Ferrari 41 8 Alexander Albon Williams Racing 30 9 Esteban Ocon Haas F1 14 10 Lance Stroll Aston Martin F1 Team 14 11 Yuki Tsunoda Red Bull Racing 9 12 Pierre Gasly Alpine F1 7 13 Carlos Sainz Williams Racing 7 14 Nico Hulkenberg Stake F1 Team 6 15 Oliver Bearman Haas F1 6 16 Isack Hadjar Racing Bulls 5 17 Fernando Alonso Aston Martin F1 Team 0 18 Liam Lawson Racing Bulls 0 19 Jack Doohan Alpine F1 0 20 Gabriel Bortoleto Stake F1 Team 0

