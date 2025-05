Polesitter Max Verstappen is op de persconferentie na de kwalificatie in Miami helder over de nieuwe vloer van de RB21. De viervoudig wereldkampioen stelt dat het nieuwe pakket een stap voorwaarts is, maar wijst nog altijd op de beperkingen van de wagen.

Na een zinderende sprintrace in Miami was de kwalificatie het hoofdprogramma op de zaterdag in de Amerikaanse badplaats. Het was wederom een sessie waarin het op de details aankwam. Verstappen wist namelijk poleposition veilig te stellen met een tijd van 1:26.204, terwijl nummer twee, Lando Norris, slechts 65 duizendsten van een seconde tekortkwam. Kimi Antonelli (P3) was vervolgens maar twee duizendsten langzamer dan Norris.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: 'Red Bull ziet op camerabeelden 'foefje' McLaren': "Onmogelijk"

RB21 over één ronde snel

In aanloop naar het raceweekend in Miami werd bekend dat Red Bull voor Verstappen een nieuwe vloer had meegenomen. Yuki Tsunoda moet het echter nog met de oude variant doen. "We hebben nog steeds wat moeite met de limitaties van de auto, maar ik denk wel dat we over één ronde best goed presteren", opent Verstappen. Wel is de topsnelheid in het voordeel van McLaren en Mercedes. "Als je kijkt naar het bochtenwerk, doen we het behoorlijk, al zijn we dit weekend wat traag op het rechte stuk. Vooral McLaren en Mercedes lijken sterker, en zij hebben een nieuwe motor genomen, dat geeft natuurlijk altijd wat meer vermogen dan een gebruikte motor. Maar goed, het lijkt iets beter te gaan."

Bandentemperatuur

Wat betreft zijn kansen voor de Grand Prix van Miami is Verstappen eveneens duidelijk: de bandentemperatuur blijft een aandachtspunt. Daarnaast is de RB21 gebaat bij koelere omstandigheden. "De longrun is natuurlijk een ander verhaal. De banden worden hier erg heet. En morgen weet ik natuurlijk niet wat er gaat gebeuren qua regen of temperatuur. Eerlijk gezegd: hoe kouder het is, hoe beter het voor ons is, denk ik", aldus Verstappen.