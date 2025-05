Max Verstappen wist een fantastische ronde neer te zetten tijdens de kwalifcatie voor de Grand Prix van Miami en daarmee de beide McLaren's te verlsaan. Verstappen start zodoende vanaf pole en dat geeft hem een mooie uitgangspositie voor een goed resultaat, iets dat hij wel kan gebruiken na de teleurstellende Sprint. Red Bull-teambaas Christian Horner is onder de indruk.

Verstappen wist het maximale uit zijn Red Bull te persen tijdens de kwalificatie en dit bleek nipt genoeg om de concurrentie van zich af te houden. Norris en Piastri konden de tijd van de Nederlander niet evenaren en moesten daarom genoegen nemen met de respectievelijk tweede en vierde startplek. De beide McLaren's werden gesplit door Kimi Antonelli, die ook vandaag weer zijn visitekaartje afgaf namens Mercedes. Na een teleurstellende Sprint voor Verstappen is de pole position van vandaag een mooie opsteker. Horner is dan ook in zijn nopjes met het optreden van zijn wereldkampioen.

Horner spreekt van "fenomenale" Verstappen in Miami

Als Horner gevraagd wordt of dit een grote pleister is voor de wond van de Sprint, zegt hij: "Ja kijk, het is tot dusver een weekend met twee kanten; de ene kant en de andere kant. Het was een fenomenaal optreden van Max en hij heeft gewoon de perfecte ronde gereden. Hij had een klein beetje een momentje in bocht 1, maar hij wist het momentum vast te houden en dat is het belangrijkste. En toen nam die laatste bocht ook nog perfect, dus heel indrukwekkend van hem. Het is zijn derde pole van het jaar."

Pole Verstappen geen garantie voor winst Grand Prix

Er is echter nog niets gewonnen, zo benadrukt Horner. Dat Verstappen vanaf pole naar de zege kan rijden, is volgens hem dan ook alles behalve een zekerheidje. Horner wijst onder meer naar het weer, dat ook morgen een rol kan gaan spelen. "Er kan van alles gebeuren. Het weer wat we vandaag zagen, kwam uit het niets en morgen hangt er ook iets in de lucht, dus we gaan het zien, maar er is geen betere plek om te starten dan op de eerste rij op de eerste plek", zo besluit de teambaas van Red Bull Racing.

