Max Verstappen is natuurlijk deze week vader geworden en in de recente geschiedenis hebben we al vaak gehoord dat hij niet te lang in de Formule 1 wil rijden om zo ook tijd en aandacht aan andere zaken, zoals familie, te kunnen geven. Hij geeft nu een update over zijn toekomstplannen.

Verstappen is inmiddels alweer een aardige tijd actief in de Formule 1. Daar waar veel van zijn collega's vaak pas ergens in de twintig de overstap naar de koningsklasse hebben weten te maken, kreeg de Limburger al op zijn zeventiende de kans om zijn kunsten op het allerhoogste podium te vertonen, nog voordat hij zijn rijbewijs had weten te behalen zelfs. Inmiddels heeft de Red Bull-coureur er dus al een vrij aardige carrière op zitten, is hij vier wereldtitels rijker en staat hij in principe nog onder contract tot en met 2028. Toch heersen er vaak twijfels over zijn toekomst.

Redenen vroegtijdig afscheid

Zo weten we dat Verstappen het vaak niet eens is met de richting waar de Formule 1 opgaat en had hij dit seizoen de nodige conflicten met de FIA over de straffen. Bovendien is het de vraag hoe competitief de Red Bull met de nieuwe motoren gaat zijn vanaf 2026. Ook weten we dus dat hij interesse heeft in het rijden in andere raceklassen die wat minder tijdrovend zijn dan de Formule 1. Verstappen geeft ook veel om tijd spenderen met zijn familie en dat gevoel zal ongetwijfeld deze week nog sterker geworden zijn na de geboorte van zijn eerste kindje, Lily.

Update over toekomstplannen

Het is dan ook niet gek dat het in Miami ook weer even gaat over zijn toekomstplannen na de geboorte van zijn dochter. In gesprek met ESPN legt Verstappen uit hoe op dit moment de vork in de steel zit: "Ik heb een contract tot en met 2028, dus zeker tot en met dan", zo vertelt hij over hoelang hij nog Formule 1 zal rijden. "Daarna zal het afhangen van de projecten die er op dat moment staan. Ik zal blijven rijden zolang ik er plezier uit haal en ik het oké vind om mijn familie achter te moeten laten", zo klinkt het duidelijke antwoord. Voorlopig kunnen we dus nog meer dan drie jaar genieten van de Nederlander in de koningsklasse.

