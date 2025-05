Red Bull Racing heeft upgrades meegenomen voor de F1 Grand Prix van Miami. Max Verstappen heeft de nieuwe onderdelen op zijn RB21 gekregen, terwijl Yuki Tsunoda tot Imola moet wachten. De nieuwe vloer zat er in Saoedi-Arabië al op, maar is met verschillende aanpassingen afgemaakt voor Miami. Hoofdengineer Paul Monaghan geeft tekst en uitleg over de upgrades.

De zogeheten floor fences, de rechtopstaande vleugels vooraan de vloer, zijn herpositioneerd en geoptimaliseerd om iets meer downforce te creëren zonder de stabiliteit van de luchtstroom te verstoren. De randen van de vloer hebben meer camber gekregen, eveneens met het doel om de downforce te verbeteren. Ondanks de nieuwe vloer, lukte het Verstappen niet om de McLarens te verslaan in de sprintkwalificatie. De Limburger moest genoegen nemen met P4 op twee tienden achterstand. Maar Oscar Piastri en Lando Norris liepen ook de pole position mis, want het was Kimi Antonelli die verraste en de snelste tijd klokte.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Verstappen klokt de vierde tijd in Miami: "Weten waar onze limieten liggen"

Betere balans en dus minder bandenslijtage

"Het is redelijk stabiel, dus kunnen we het meenemen naar een sprintweekend met relatief weinig risico. We zijn van mening dat de stabiliteit van de luchtstroom onveranderd is", begon Monaghan in zijn uitleg bij Autosport. "We vrezen niet dat het aerodynamisch gezien onstabiel gaat zijn of iets dergelijks. Het kan gewoon op de auto en het moet ons een paar extra kilo's aan downforce geven, en daar gaan we de vruchten van plukken."

Het moet de balans versterken in de bochten en het glibberen en glijden met de achterbanden verminderen. Het resultaat moet zijn dat ze de bandenslijtage in toom kunnen houden, zoals McLaren dat al onder de knie lijkt te hebben. "Als je glijdt, dan worden je achterbanden een beetje te warm", vervolgde de Brit. "Dus ja, we hebben wat stappen gezet en dat blijven we doen."

OOK INTERESSANT: Verstappen gaat in op pasgeboren dochter Lily: "Erg bijzonder"

Oplossing is niet eenvoudig

Monaghan waarschuwt echter dat de Red Bull-bolide verre van perfect is: "Van alle klachten die uit Bahrein kwamen, hebben we er een paar aan kunnen pakken. Waarschijnlijk niet alles, maar we blijven doorgaan. [Deze vloer] zal geen kant-en-klare oplossing zijn. Het gaat om stapsgewijze verbeteringen aan de auto. We begrijpen wat er is gebeurd, maar het daadwerkelijk bewerkstelligen van een oplossing is niet zo eenvoudig. Het zal misschien nooit uit de auto verdwijnen."

Gerelateerd