Viervoudig wereldkampioen Max Verstappen is deze week vader geworden van dochter Lily. Samen met zijn vriendin Kelly Piquet bracht het duo het nieuws afgelopen week naar buiten. De Nederlander ging bij ESPN in op de heugelijke gebeurtenis.

Toen bekend werd dat Piquet zwanger was, werd al snel gekeken naar de uitgerekende datum. Verstappen had namelijk eerder laten weten dat hij geen raceweekend zou overslaan voor de geboorte van zijn eerste kind. De timing viel gunstig uit voor de viervoudig kampioen, die slechts de mediadag in Miami hoefde over te slaan.

Artikel gaat verder onder video

Erg bijzonder

Voor Verstappen is de rol niet helemaal nieuw: hij is al bonusvader van Piquets dochter Penelope. Toch doet de geboorte van dochter Lily uiteraard ook iets met de Nederlander. "Gelukkig kon ik nog een paar dagen met hen doorbrengen toen ze geboren was. Het was geweldig, want je weet eigenlijk nooit wat je ervan moet verwachten. Maar het was genieten en natuurlijk erg bijzonder", aldus de kersverse vader.

Gerelateerd