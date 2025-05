In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Vrijdag stond in het teken van de kwalificatie voor de Sprint van de F1 Grand Prix van Miami, die op P1 werd afgesloten door Andrea Kimi Antonelli. Verder moest Lando Norris met McLaren langs de stewards, werd definitief bekend dat het kind van Max Verstappen en Kelly Piquet was geboren en reageerde Verstappen voor het eerst op zijn eerste eigen kind. Dit is de GPFans Recap van 2 mei.

Antonelli verrast met pole voor Sprint in Miami, Verstappen vierde

Het was niet een auto van McLaren, Charles Leclerc, Max Verstappen of George Russell, maar Andrea Kimi Antonelli die als jongste F1-coureur ooit pole position veroverde voor een race in F1. Het gaat in dit geval natuurlijk wel om de Sprint, maar desondanks is het een knappe prestatie. De samenvatting lezen van de sprintkwalificatie in Miami? Klik hier!

Officieel: Verstappen en Piquet bevestigen geboorte van hun eerste kindje

Het hoge woord is eruit: Max Verstappen is voor het eerst in zijn leven vader geworden. Zijn vriendin Kelly Piquet was uitgerekend begin mei, en donderdag bevestigde Red Bull Racing dat de Nederlander de mediadag in Miami zou overslaan. De reden hiervoor werd niet bekendgemaakt, uit respect voor de viervoudig wereldkampioen en zijn vriendin. Meer lezen over de aankondiging van het heuglijke nieuws vanuit de familie van Verstappen? Klik hier!

Verstappen reageert voor het eerst op geboorte kind: 'Je weet nooit wat je kunt verwachten'

Max Verstappen heeft voor het eerst vanuit Miami gereageerd op de geboorte van Lily, zijn eerste kind samen met vriendin Kelly Piquet. Het kind werd geboren voor het weekend van de F1 Grand Prix van Miami. Meer lezen over hoe Verstappen reageerde op de komst van zijn eerste kind met Kelly Piquet? Klik hier!

McLaren komt met waarschuwing weg na 'zaklamp-blunder', flinke boetes voor andere teams

We hebben alleen nog maar de vrije training erop zitten en de eerste straffen zijn al uitgedeeld voor de F1 Grand Prix van Miami. Alpine moet de portemonnee tevoorschijn halen en datzelfde geldt voor Haas. Ondertussen is McLaren nog goed weggekomen na een bijzondere blunder. Meer lezen over wat er precies is gebeurd en wat voor straf er voor Norris en McLaren was vanuit de FIA? Klik hier!

Kersverse vader Max Verstappen arriveert voort het eerst als papa in de paddock

Kersverse vader Max Verstappen arriveert voort het eerst als papa in de paddockMax Verstappen is vlak voor het Formule 1-weekend in Miami voor het eerst vader geworden van dochtertje Lily Verstappen. Alles is goed gegaan en inmiddels roept de plicht weer voor de viervoudig wereldkampioen én kersverse vader. Op vrijdag arriveerde hij als tweede vader van de grid in de paddock. Meer lezen en zien over hoe Verstappen voor het eerst als vader de paddock inliep? Klik hier!

