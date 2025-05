Max Verstappen heeft voor het eerst vanuit Miami gereageerd op de geboorte van Lily, zijn eerste kind samen met vriendin Kelly Piquet. Het kind werd geboren voor het weekend van de F1 Grand Prix van Miami.

Tegenover ESPN reageerde Verstappen voor het eerst op de geboorte van zijn eerste kind met Kelly Piquet. De Nederlander is blij en gelukkig dat het allemaal goed is gegaan. "Gelukkig heb ik een paar dagen met ze kunnen spenderen nadat ze geboren was. Het was geweldig. Je weet nooit wat je kan verwachten, maar ik heb er enorm van kunnen genieten en het is heel speciaal."

Artikel gaat verder onder video

Verstappen blij dat hij al wat ervaring heeft

Ondanks dat het zijn eerste eigen kind is, heeft hij dankzij Penelope (kind van Kelly Piquet uit relatie met Daniil Kvyat) al wel wat ervaring met het opvoeden van een kind. "Ik ben natuurlijk al een bonusvader met mijn vriendin die al één dochter (Penelope) heeft. Ik heb haar zien opgroeien toen ze één jaar oud was, dus dat helpt natuurlijk om je voor te bereiden op je eigen kind."

Vrije tijd Verstappen

De Nederlander is natuurlijk naast F1 ook veel bezig met simracen, iets waar hij wellicht nu wat minder tijd voor gaat hebben namens Team Redline. De Nederlander hoopt echter dat dit niet het geval is en voorziet wellicht een toekomst voor Lily in het simulatieracen. "Ik denk dat het wel goed komt. Wie weet kunnen we dat in de toekomst samen doen. Maar iedereen doet het [opvoeden] op zijn eigen manier. Het komt wel goed."

