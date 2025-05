Kimi Antonelli heeft pole position gepakt voor de sprintrace in Miami. De achttienjarige Mercedes-coureur zette een 1:26.482 op het bord en eindigde daarmee bovenaan de tijdenlijst. Oscar Piastri en Lando Norris completeerden de top drie op het Miami International Autodrome.

Oscar Piastri eindigde in de eerste en enige vrije training van het weekend bovenaan de tijdenlijst met een 1:27.128. De sessie werd echter afgebroken met een rode vlag van een crash na Oliver Bearman, waardoor niet alle rijders een snelle tijd op het bord konden zetten. De sprintkwalificatie ging zodoende met een aantal vraagtekens van start. De baan werd om 22:30 uur Nederlandse tijd vrijgegeven met een temperatuur van 28 graden Celsius. Het asfalt was inmiddels opgewarmd tot maar liefst 49 graden Celsius.

SQ1 - Tsunoda stelt teleur, Verstappen rijdt in de weg

Bij het vrijgeven van de baan ging het in de pitstraat al bijna mis. Jack Doohan moest in de ankers om te voorkomen dat hij tegen de wegrijdende Liam Lawson aan zou rijden. Max Verstappen dook direct naar buiten en was met zijn eerste tijd goed voor een 1.27.953. Na alle eerste runs stond hij daarmee op de derde stek. Kimi Antonelli voerde met een 1.27.858 de tijdenlijst aan, gevolgd door Lando Norris. Oscar Piastri en Lewis Hamilton completeerden de top vijf, terwijl Jack Doohan, Yuki Tsunoda, Gabriel Bortoleto, Oliver Bearman en Isack Hadjar zich in de gevarenzonde begaven.

Met nog drie minuten op de klok kwam het veld weer naar buiten voor een tweede run op de medium band, met een flinke file in de pitstraat tot gevolg. George Russell scherpte de snelste tijd van zijn teammaat aan met een 1:27.668, gevolgd door Antonelli, Alexander Albon, Norris en Carlos Sainz. Het doek viel voor Lance Stroll, Doohan, Tsunoda, Bortoleto en Bearman. Verstappen reed tijdens zijn out lap Lance Stroll in de weg tijdens een snelle ronde, maar vooralsnog heeft de wedstrijdleiding er niets over laten horen.

SQ2 - Sainz de verrassende afvaller

In SQ2 werden de tijden opnieuw aangescherpt. Piastri noteerde met zijn eerste run een 1:27.354, en was daarmee de snelste van het veld. Norris, Antonelli, Verstappen en Russell begaven zich in de top vijf. Voor Sainz, Esteban Ocon, Hadjar, Nico Hülkenberg en Liam Lawson was er werk aan de winkel. Zij hadden op dit punt nog geen tijd op het bord staan, en plaatsen dus al hun geld op één enkele run.

Bij de tweede runs was het Norris die met een 1:27.109, met Verstappen daar iets meer dan een tiende achter. Piastri, Antonelli en Leclerc completeerden in die volgorde de top vijf. Hülkenberg eindigde op de elfde stek en greep daarmee net naast een ticket naar SQ3. Ook Ocon, Gasly, Lawson en verrassend genoeg Sainz, hoefden niet meer in actie te komen. De Williams-coureur verremde zich en brak vervolgens zijn ronde af.

SQ3 - Antonelli verrast met razendsnelle ronde

Bij het ingaan van SQ3 werd bekend dat Verstappen wordt onderzocht voor een moment in SQ2, omdat hij - net als nog een flink aantal coureurs - te langzaam zou hebben gereden. Hier zijn echter nog nooit straffen voor uitgedeeld, dus dat lijkt niet al te spannend. Opvallender is dat de Nederlander vooralsnog niet wordt onderzocht voor het ophouden van Stroll in SQ1.

Op de baan was het ondertussen opnieuw erg spannend. Bij het ingaan van de laatste runs was het opnieuw druk in de pitstraat, waardoor het voor een aantal coureurs krap werd om nog een snelle ronde te beginnen. En ineens was daar als een duveltje uit een doosje de achttienjarige Antonelli. Met een 1:26.482 greep hij pole position voor de sprintrace. Piastri legde beslag op P2, gevolgd door Norris, Verstappen en Russell. Russell moest het met maar liefst drie tienden afleggen tegen zijn piepjonge teammaat.

