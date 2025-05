Max Verstappen is vlak voor het Formule 1-weekend in Miami voor het eerst vader geworden van dochtertje Lily Verstappen. Alles is goed gegaan en inmiddels roept de plicht weer voor de viervoudig wereldkampioen én kersverse vader. Op vrijdag arriveerde hij als tweede vader van de grid in de paddock.

We hebben er natuurlijk lange tijd op moeten wachten tot het eerste kindje van Verstappen geboren zou worden, maar eindelijk is het zover. Op vrijdag maakte Verstappen samen met Piquet middels hun socials bekend dat de bevalling heeft plaatsgevonden, waardoor Jos Verstappen dus opa is geworden en Verstappen zelf zijn eerste kindje op de wereld heeft gezet. Prachtig nieuws dus voor de viervoudig wereldkampioen en zijn Braziliaanse vriendin.

Verstappen in de paddock

Na dus een zware 24 uur, waarin Verstappen de geboorte van zijn dochtertje Lily bijwoonde in Monaco, om vervolgens de gehele Atlantische Oceaan over te vliegen richting Miami, waar dit weekend alweer de zesde race van het seizoen op het programma staat. Gelukkig voor Verstappen heeft het allemaal perfect kunnen uitpakken en verscheen hij vrijdagochtend Amerikaanse tijd rond een uurtje of 9 in de paddock van Miami. Of hij helemaal fit is en een lange nacht heeft gehad, valt te betwijfelen. Desalniettemin zal de Nederlander dit weekend vanaf zijn roze wolk genoeg energie hebben.

