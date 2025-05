Lando Norris heeft turbulente weken achter zijn rug: Na openheid over zijn mentale problemen en wisselvallige prestaties kijkt de Britse coureur met een opgeheven hoofd naar het aankomende raceweekend.

Miami 2024 zal voor altijd een speciaal moment zijn voor de coureur van McLaren. Hij wist toen zijn allereerste F1-race te winnen in zijn carrière. Dat zal voor hem naar meer smaken, ook om de draad weer op te pakken. Norris heeft namelijk openheid gegeven over zijn mentale gezondheid. Afgelopen week sprak hij nog tegenover formula1.com over de problemen: "Ik was altijd veel te streng voor mezelf", zei hij. "Als ik geen perfecte ronde reed of als het weekend tegenviel, dan gaf ik mezelf daar keihard de schuld van. Dat vrat aan me, zonder dat iemand het echt zag."

Norris kijkt liever naar toekomst

Nú kijkt hij met een opgeheven hoofd naar de toekomst, om te beginnen in Miami: “Het zijn goede herinneringen, toch?! Het plan is om het opnieuw te doen”, vertelt Norris op de persconferentie. Hij geeft aan dat hij het begin van het seizoen wisselvallig is begonnen doordat 'niet alles tussen de coureur en auto' samenviel. “Er zijn verschillen met vorig jaar in hoe de auto reageert en hoe je rondetijd eruit haalt.”

Concurrentie is groot, geen tijd te verliezen!

Hij blikt ook terug op de afgelopen periode en komt met een duidelijke conclusie: “Ik werk aan mijn eigen dingen, aan wat ik moet verbeteren. Probeer alles achter de schermen uit te zoeken. Het is geen gebrek aan snelheid of het vermogen om het te doen.” Veel tijd te verliezen is er niet, de concurrentie is in de ogen van Norris erg groot dit jaar: “We voelen ons goed, we hebben het vertrouwen dat we de besten zijn, maar de anderen zetten ons onder druk. Eén kleine fout en we liggen achter. Dus ik moet gewoon zorgen dat ik een goed weekend draai, een schoon weekend,” aldus Norris.

