Waarom de komende weken voor Verstappen en Red Bull doorslaggevend gaan zijn

Max Verstappen doet namens Red Bull Racing nog mee om het kampioenschap bij de coureurs, iets waarvan Helmut Marko en Christian Horner al eerlijk over hebben gezegd dat dit hun focus is voor 2025 en niet het kampioenschap bij de constructeurs. De komende weken gaat echter blijken hoe veel kans Verstappen maakt.

Dit was iets waar in 2022 en 2023, toen Red Bull en Verstappen de eerste twee seizoenen van het huidige tijdperk in F1 domineerden, geen vragen over werden gesteld. Hooguit Ferrari met Charles Leclerc kon begin 2022 een uitdaging vormen voor Verstappen, maar verder was er in allebei de kampioenschappen in die jaren geen vuiltje aan de lucht. 2024 begon wederom op die manier, maar tijdens de races in Europa werd Red Bull door stilstand vanuit hun kant qua upgrades en verbeteringen vanuit McLaren en Ferrari voorbijgestreefd door twee teams. Zelfs Mercedes kwam in de buurt eind 2024, in een seizoen waarin Verstappen nog wel kampioen werd bij de coureurs. Of dat in 2025 het geval gaat zijn valt nog maar af te wachten.

2025 tot nu toe voor Verstappen en Red Bull

Tot nu toe is duidelijk dat Red Bull, afwisselend met Ferrari - vooral afhankelijk van het circuit en de omstandigheden - de derde auto van de grid heeft en minder stabiel is dan McLaren en Mercedes. Van Verstappen kan tot nu toe in 2025 gezegd worden dat hij amper op een foutje te betrappen is geweest (Grand Prix van Australië eentje en eerste bocht Grand Prix van Saoedi-Arabië, afhankelijk van wie je het vraagt) en eigenlijk elk raceweekend heeft gemaximaliseerd. Veel meer dan zijn P2, P4, P1, P6 en P2 zat er tot nu toe niet in en zeker op zaterdag presteert de Nederlander uitstekend.

Kampioenschap coureurs

Daar waar het bij de constructeurs wel duidelijk is dat McLaren momenteel de torenhoge favoriet is vanwege hun snelle auto en twee coureurs die stabiel top vier rijden, is het bij de coureurs nog geen uitgemaakte zaak. Vooral Lando Norris maakt - zeker op zaterdag - veel fouten en maakt tot nu toe zijn eigen leven moeilijker dan dat nodig is. Oscar Piastri is eigenlijk al het hele seizoen in topvorm en het is dankzij zijn enige echte fout dit seizoen (Grand Prix van Australië) dat hij niet los is van de rest in het kampioenschap bij de coureurs.

De realiteit is dat Verstappen, maar ook George Russell van Mercedes en Charles Leclerc van Ferrari, tot nu toe een ijzersterk seizoen rijden en het net genoeg is om in ieder geval nog een beetje mee te doen om de titel. Er is zeker voor Verstappen en Russell nog hoop. Daar waar Russell maar 26 punten af zit van Piastri, is het gat van Verstappen naar Piastri zelfs maar twaalf punten. Alles is daar dus nog mogelijk, iets wat erg knap is gezien hoe veel sneller de McLaren is.

Upgrades RB21

Wie namelijk naar de RB21 kijkt, ziet momenteel niet een auto waarin een coureur kampioen kan worden. Verstappen weet, in de periode dat Red Bull zeker de mindere auto heeft, zijn hoop op een kampioenschap in leven te houden door te maximaliseren. De Nederlander weet dat deze fase erg belangrijk is om door te komen, ook wetende dat er upgrades aankomen.

De vloer werd in Djedda al voor het eerst gebruikt, maar in Imola mogen we het eerste grote upgradepakket verwachten. Dit geldt overigens voor veel teams. Na Monaco komt vervolgens Spanje, waar de FIA weer extra tests gaat doorvoeren op onder meer de voorvleugel en we ook daar veel upgrades en veranderingen mogen verwachten vanuit de teams. De verwachting is dat deze tests McLaren samen met onder meer Mercedes het meest gaat raken. Deze twee factoren kunnen de komende vijf races ervoor gaan zorgen dat we richting de lange reeks aan Europese races (na Canada) ineens een echt titelgevecht hebben tussen Piastri, Norris, Verstappen en wellicht zelfs Russell. Daarvoor zullen de upgrades echter wel goed uit moeten pakken en zullen de nieuwe tests tevens inderdaad zoveel impact moeten hebben als verwacht wordt door analisten.

Problemen met upgrades

Wat betreft de upgrades van Red Bull is het allemaal nog niet zo zeker dat deze wel gaan werken. Dit was namelijk de fase waarin Red Bull het vorig jaar verloor en haar dominante positie kwijtraakte. De upgrades van McLaren en Ferrari bleken beter en de correlatieproblemen braken Red Bull op. De oude windtunnel is er nog steeds en kan wederom voor problemen zorgen op dat gebied. Het gaat daarom ook van cruciaal belang zijn dat de upgrades doen wat ze ook in de simulator doen en dat het team op de baan niet tegen verrassingen aanloopt zoals vorig jaar het geval was. Dit kan het nekschot zijn wat betreft de titelkansen van Verstappen, maar het kan ook voor de boost zorgen die de Nederlander nodig heeft om echt Piastri en Norris uit te dagen in 2025.

Nog meer upgrades

Het is duidelijk dat Red Bull niet van plan is om 2025 zomaar te laten schieten en zich te focussen op 2026, iets wat wegens de prestatieclausule en het kamp Verstappen eigenlijk ook niet mogelijk is. Zij verwachten altijd dat Red Bull vol wil gaan voor een kampioenschap, ook dit jaar. Wat dat betreft zijn de raceweekenden in Groot-Brittannië en Italie vlak voor en vlak na de zomerstop ook vaak belangrijke momenten voor upgrades.

Als de eerste fase upgrades van Red Bull een succes blijkt te zijn en ook de nieuwe tests vanuit de FIA helpen om het gat met McLaren te dichten, dan zullen de raceweekenden op Silverstone en Monza de volgende twee belangrijke weekenden worden waarin de slag gewonnen of verloren kan worden door Red Bull. In de tussentijd zal Verstappen zelf moeten blijven maximaliseren en hopen dat Piastri en Norris elkaar punten gaan afpakken gedurende het seizoen. De dominantie van Piastri de laatste raceweekenden is wat dat betreft geen goede ontwikkeling voor Verstappen en Red Bull.

