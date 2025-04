Alexander Albon wist tijdens de Grand Prix van Saoedi-Arabië in de punten te komen en dus was hij na afloop opgetogen bij de media. In gesprek met Viaplay gaf hij aan na de race terug te vliegen met Max Verstappen. Daar leek hij zin in te hebben, maar toen hij hoorde dat de Nederlander waarschijnlijk geen gezellig humeur met zich mee zou brengen, paste hij zijn plannen voor de vlucht iets aan.

Met een negende plaats en twee extra WK-punten op zak vertrekt Albon met een goed gevoel uit Saoedi-Arabië. Williams zag beide coureurs in de punten eindigen en dus was er weinig om over te mopperen. Na afloop van de race in Djedda verscheen Albon dan ook opgetogen bij de camera's van de pers. "En ik vlieg mee met Max vanavond, dus dat is opnieuw een stap vooruit", zo lacht Albon bij de microfoon. Maar toen hij hoorde dat Verstappen waarschijnlijk niet in zou zijn voor een feestje, werd Albon een stukje serieuzer. "Ik heb eigenlijk geen idee, waar is hij gefinisht?"

Artikel gaat verder onder video

Albon wijzigt plannen met Verstappen: "Dan ga ik wel slapen"

De Brits-Thaise coureur kreeg te horen dat Verstappen als tweede over de streep was gekomen en vroeg zich af: "Waardoor verloor hij de leiding dan?" Toen hem werd uitgelegd dat Verstappen een vijf seconden tijdstraf had ontvangen, was hij benieuwd waardoor dat kwam. Toen hij de reden hoorde, haalde hij zijn wenkbrauwen op. Of hij alsnog zin had om met Verstappen terug te vliegen naar huis? "Ik denk dat ik dan maar naar bed ga", zo lachte Albon. "Ik ga in het vliegtuig wel slapen." Het gegeven dat coureurs samen terug naar huis vliegen, is niet nieuw. Het gebeurt wel vaker. Zo zou Gabriel Bortoleto na de race samen terugvliegen met Fernando Alonso. Maar deze twee heren kwamen op het circuit bijna pijnlijk met elkaar in aanraking. "Ik denk dat Gabriel geen vlucht meer terug naar huis heeft", zo zei Oscar Piastri in de cool down room toen hij de beelden zag van het moment.

Gerelateerd