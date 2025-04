Max Verstappen was zondag betrokken bij een incident in de eerste bocht van de F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië, waar hij uiteindelijk vijf seconden straf voor kreeg. De FIA heeft naast die beslissing ook een beslissing genomen over mogelijke strafpunten rondom het incident, wat belangrijk is gezien het aantal strafpunten van Verstappen en het feit dat het een schorsing op kan leveren.

Het verhaal is alom bekend dat Verstappen wat betreft strafpunten nog tot 30 juni op scherp staat en zich eigenlijk niks meer kan permitteren. Hij staat nu op acht strafpunten, daar waar er twaalf zijn toegestaan. Mocht de Nederlander na een overtreding van de reglementen ook nog strafpunten krijgen en op twaalf komen, dan is de Nederlander voor een Grand Prix geschorst. Dit zou erg zuur zijn, zeker vanwege het feit dat hij ondanks een lastige auto nog in een kampioenschapsgevecht zit.

Artikel gaat verder onder video

FIA beslist over Verstappen

Eerder lieten we al weten waarom de FIA een straf aan Verstappen had uitgedeeld. De FIA vond dat Piastri in de eerste bocht bij de start naast Verstappen zat en het zijn bocht was. Dat Verstappen vervolgens zijn positie behield door buiten de baan te gaan en deze niet teruggaf, was genoeg reden voor de vijf seconden. Het was een straf van vijf en niet tien seconden omdat het in de eerste ronde gebeurde.

De FIA besloot echter ook dat er geen strafpunten uitgedeeld hoefden te worden voor Verstappen omdat het geen gevaarlijke actie was waarbij Piastri of iemand anders echt in gevaar werd gebracht. Voor nu ontkomt Verstappen dus aan meer strafpunten en een mogelijke schorsing.

Gerelateerd