We zitten om 19:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de wedstrijd op het Jeddah Corniche Circuit. De F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië is de vijfde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. Het wordt voor de vijfde maal gehouden worden op de snelle stratenbaan. De temperatuur is niet verder gezakt dan tot 32°C, ondanks dat het al donker is. Max Verstappen vertrekt vanaf de pole. Gaat Oscar Piastri het hem lastig maken? En wat kan Lando Norris vanaf P10 na zijn crash in de kwalificatie? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

