Max Verstappen (27) heeft in een werkelijk zinderende kwalificatie pole position weten te pakken voor de Grand Prix van Saoedi-Arabië. Op het gevaarlijke stratencircuit van Djedda wist hij Oscar Piastri met één honderdste van zich af te houden. Russell - die ook meevocht - werd derde. Lando Norris zag zijn ambities voor pole in de muur belanden na een harde crash.

Onder het kunstlicht in Saoedi-Arabië ging op het pijlsnelle en risicovolle circuit de kwalificatie van start. De Haas-coureurs beten het spits af, maar al vrij snel kwamen ook de andere coureurs over de streep. De verschillen waren nihil, maar daar kwam verandering in toen de topcoureurs over de streep kwamen. Norris ging naar de top van de tijdenlijst, maar Verstappen sloot knap aan op de tweede stek, op een tiende achterstand. Daarna was het de beurt aan Tsunoda, Piastri, Russell en Antonelli. Het was alleen Piastri die nog boven Norris en Verstappen wist te komen in de eerste run. Hij zette de snelste tijd met zeven duizendsten scherper naar een 1:28.019. De beide Ferrari-coureurs kwamen niet in de buurt en moesten zeker nog een tweede run afwerken om zich veilig te kunnen rijden voor Q2.

Norris zet snelste tijd scherper in Q1, Albon indrukwekkend

Norris ging al vrij snel naar buiten voor zijn tweede snelle ronde en hij wist de eerste stek weer af te pakken van zijn teamgenoot. Een 1:27.805 werd de nieuwe snelste tijd en de benchmark in Q1. Hamilton ging er vervolgens ook nog even goed voor zitten - en hij moest ook wel, want de Brit stond achttiende. In zijn tweede run wist Hamilton naar de tiende tijd te gaan, maar overtuigend was het nog allemaal niet. Overtuigend was wel de ronde van Albon, die zich in zijn Williams knap naar de vierde tijd reed. Alonso deed het ook prima met een zevende tijd. Doohan, Lawson, Gasly, Ocon en Bortoleto bevonden zich in de slotfase nog in de gevarenzone.

Verstappen sluit Q1 verrassend als snelste af in Djedda

Terwijl er onderin werd gestreden voor een plek in Q2, ging Verstappen verrassend naar de snelste tijd. De regerend wereldkampioen liet in de RB21 een 1:27.778 noteren. Omdat Gasly en Lawson zich ook hadden verbeterd, zat Hamilton op de wip. In de slotseconden wist hij er echter nog een goede ronde uit te persen en ging hij via P9 relatief eenvoudig door naar Q2. Uiteindelijk wisten Stroll, Doohan, Hülkenberg, Ocon en Bortoleto het niet te halen. Laatstgenoemde zag zijn snelle run stranden omdat hij spinde. Het leverde hem echter geen schade op.

Norris en Verstappen aan kop in Q2 na eerste run

In de tweede sessie van de kwalificatie zette Albon als eerste een tijd neer, op gebruikte banden weliswaar: een 1:28.581. De topoureurs gingen echter allemaal sneller, met Norris aan kop na de eerste run. De McLaren-coureur liet een 1:27.481 noteren en was hiermee een fractie sneller dan Verstappen op plek twee. Daarachter volgden Piastri, Russell en Leclerc. De rijders die zich in de gevarenzone bevonden richting Q3, waren Albon, Bearman, Hadjar, Alonso en Lawson. Echter, alles buiten de top vijf leek nog niet veilig voor een plekje in de volgende fase van de kwalificatie. Vrijwel iedereen ging dan ook nog een keer naar buiten voor een tweede - allerlaatste run.

Oscar Piastri tijdens de kwalificatie in Saoedi-Arabië

Alonso en beide Racing Bulls niet door naar Q3

Albon was de eerste uit de gevarenzone die een ronde neerzette. Hij ging voor dat moment naar de zesde tijd. Dit bleek uiteindelijk niet voldoende, want Albon vloog er bij het vallen van de vlag alsnog uit, samen met Lawson, Alonso, Hadjar en Bearman. Hamilton ging met hakken over de sloot wel door, via plek tien. Voor Tsunoda was het ook even spannend, maar in de slotseconden reed hij zichzelf nog naar de zevende stek. Beide Red Bulls gingen zodoende door naar Q3.

Norris crasht in de muur en ziet pole in rook opgaan

Vervolgens brak dé strijd om pole position aan, maar juist op het moment dat het moest gaan gebeuren, ging het goed mis voor Norris. De Brit kreeg last van overstuur, ging over de kerb en klapte hard in de muur. Een crash en een rode vlag waren het gevolg, kort nadat teamgenoot Piastri als enige een rondetijd had neergezet. Norris bleef ongedeerd. De sessie werd enkele minuten stilgelegd, maar al snel konden de coureurs hun jacht op pole position hervatten.

Verstappen knoopt gevecht aan met Russell en Piastri

Verstappen was de eerste die een aanval deed op de tijd van Piastri. Met een flinterdunne marge van één duizendste ging de Nederlander onder de tijd van de McLaren door. Een voorlopige pole position dus voor Verstappen. Maar toen was het de beurt aan Russell, die ook pijlsnel onderweg was. De Mercedes-kopman stootte Verstappen van de troon en zette de snelste tijd anderhalf tiende scherper. Maar Piastri - en ook Verstappen - kwamen nog een keer richting de streep.

Verstappen grijpt pole in zinderende slotfase in Saoedi-Arabië

Piastri wist de tijd van Russell met een tiende te kloppen, maar toen werden alle camera's gericht op Verstappen. De Red Bull-coureur wist het te flikken - met een marge van één honderdste op de tijd van Piastri. Pole position dus voor Verstappen, die een geweldige kwalfiicatie reed in Saoedi-Arabië. De tweede startplek was er voor Piastri, gevolgd door Russell, Leclerc, Antonelli, Sainz, Hamilton, Tsunoda, Gasly. Norris start vanwege zijn crash vanaf plek tien.

MAX VERSTAPPEN IS ON POLE!! 💨💨



What an incredible lap from the Red Bull driver! 👏#F1 #SaudiArabianGP pic.twitter.com/NbaPkd2vCb — Formula 1 (@F1) April 19, 2025

