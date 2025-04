We zitten om 19:00 uur Nederlandse tijd klaar voor de tweede vrije training op het Jeddah Corniche Circuit. De F1 Grand Prix van Saoedi-Arabië is de vijfde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap van 2025. De wedstrijd zal voor de vijfde maal gehouden worden op de snelle stratenbaan. Het is zo'n 28°C en het wordt donker. Pierre Gasly was de grote verrassing in VT1. Kan hij het de topteams opnieuw moeilijk maken? Volg de ontwikkelingen in ons liveblog.

LIVE | Tweede vrije training Grand Prix van Saoedi-Arabië Sort by: Latest Oldest Geen verbeteringen meer De Red Bull van Yuki Tsunoda kan niet snel genoeg opgeruimd worden door de marshals en dus zullen we geen verbeteringen meer zien in de tijden. Dat betekent dat McLaren een één-twee neerzet in VT2 op het Jeddah Corniche Circuit in Saoedi-Arabië. Er gaan nog wel proefstarts worden gedaan. De eerste sessie op de zaterdag zal Vrije Training 3 zijn. Deze begint om 15:30 uur Nederlandse tijd. Tot dan! Knullig momentje voor Tsunoda Yuki Tsunoda stuurde te vroeg in voor de laatste bocht, zo laten de herhalingen zien. De ophanging linksvoor brak, waardoor hij in de buitenmuur werd gekatapulteerd. Rode vlag De tweede vrije training is stilgelegd met nog 8 minuten te gaan. Yuki Tsunoda hangt zijn Red Bull in de muur in de laatste bocht. Terug op de mediums Alle negentien deelnemende coureurs zijn naar binnen gekomen om de softs weer in te ruilen voor de mediums. Het is met nog een kwartier te gaan tijd voor de runs met veel benzine in de auto. Antonelli raakt de muur Kimi Antonelli komt met een flinke impact tegen de muur bij het uitkomen van de laatste bocht. De rookie van Mercedes gaat direct naar de pits om de schade na te laten kijken. Leclerc en Norris vinden een verbetering Charles Leclerc vindt eindelijk een gaatje in het verkeer en zet een prima ronde neer op de zachte band. Het is een 1:28.749 en dat levert hem de vierde plaats op. De achterstand op Lando Norris was 0.409 seconden, maar is nu 0.482 seconden door een 1:28.267 die de Brit nu neerzet. Het is vooral de eerste sector waar de McLaren zo ontzettend snel is. Stand na tweede run, met de zachte band Norris Piastri Verstappen Sainz Tsunoda Russell Leclerc Gasly Hülkenberg Albon Antonelli Hamilton Hadjar Lawson Alonso Bearman Doohan Stroll Ocon Bortoleto (rijdt niet vanwege brandstoflek) Norris rapper dan ploegmaat Lando Norris verslaat Oscar Piastri met een verschil van negen honderdsten. Hij gaat op de zachte band paars in sector 1 en zet een persoonlijke verbetering neer in sector 2 en 3. De Brit komt uit op een 1:28.340 en het is opnieuw een McLaren één-twee. Piastri weer naar de top Oscar Piastri zet een tijd neer op de zachte band. Met een 1:28.430 is hij 0.117 seconden sneller dan Max Verstappen. Paars, paars en paars Max Verstappen gaat sneller dan wie dan ook in de eerste, tweede en derde sector. Een 1:28.547 levert hem de eerste positie op in de tijdenlijst met nog 33 minuten te gaan. Eerste tijden op de softs George Russell voert het veld aan op de rode band, de zachte compound. Hij klokt een 1:28.973 en is daarmee 0.029 seconden sneller dan Charles Leclerc op de mediums. De rest van het veld komt nu ook naar buiten op de zachte band. Carlos Sainz gaat nog 0.031 seconden harder dan Russell en zet een 1:28.942 neer. Stand na eerste run op mediums Leclerc Piastri Norris Tsunoda Lawson (zachte band) Antonelli Verstappen Hamilton Russell Albon (harde band) Sainz Gasly Hadjar Doohan Bearman Alonso Hülkenberg Stroll Ocon Bortoleto (rijdt niet vanwege brandstoflek) Rustig op de baan De Mercedessen zijn momenteel als enige op de baan met nog 39 minuten te gaan, maar Kimi Antonelli wordt ook naar binnen verwacht op oude mediums. George Russell is echter op de zachte band naar buiten gegaan, dus van hem kunnen we een kwalificatierun verwachten. Leclerc verslaat de McLarens Charles Leclerc is sneller dan Oscar Piastri en Lando Norris na het klokken van een 1:29.002. Ondertussen heeft Liam Lawson de zachte band erbij gepakt en hij rijdt de vierde tijd met een 1:29.522. Piastri naar P1 Oscar Piastri gaat in elke sector persoonlijk sneller, maar zet geen enkele paarse sectortijd neer. Desondanks springt hij wel omhoog naar de eerste plaats. Met een 1:29.140 komt hij 0.132 seconden onder de andere McLaren van Lando Norris. Load more

