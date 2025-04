Yuki Tsunoda vertelt over de problemen bij Red Bull Racing, en hoe hij in Bahrein zag dat ook Max Verstappen behoorlijk radeloos rondreed, omdat hij niet wist hoe hij de performance gedurende het weekend moest verbeteren.

De problemen bij Red Bull Racing zijn groot. De RB21 presteert ondermaats en vanwege de uiteenlopende problemen, is er volgens de Oostenrijkse grootmacht zelf geen snelle oplossing voorhanden. Pas in Imola komen de eerste grote updates naar het circuit die de performance moeten verbeteren, maar het is nog maar de vraag of daar de grootste problemen in één keer mee worden opgelost.

Lastig weekend Red Bull in Bahrein

In Bahrein kende het team een zeer lastig weekend, met uiteindelijk een zesde plaats voor Max Verstappen en de negende stek voor Yuki Tsunoda. De twee hadden beide moeite met het verbeteren van de performance van de auto gedurende het weekend. In gesprek met de internationale media in Bahrein vertelt Tsunoda hoe hij zag dat zelfs de viervoudig wereldkampioen niet meer wist wat hij nog kon proberen.

Verstappen in moeilijkheden

"Bahrein is een circuit waar de minpunten van de RB21 meer naar voren kwamen dan op andere circuits", klinkt het. "Het is niet iets wat we meteen kunnen oplossen, zoals bijvoorbeeld de remproblemen. Het leek erop dat Max het ook moeilijk had. Max had geen idee hoe hij moest verbeteren gedurende het weekend. Er gebeurde ontzettend veel. De auto gleed heen en weer en reageerde niet op de set-up zoals we hadden gehoopt."

