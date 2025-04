Ralf Schumacher meent te weten dat er opnieuw een crisisoverleg wordt ingelast binnen het kamp van Red Bull Racing, en dat als de geplande updates voor Imola niet werken, er koppen gaan rollen.

Het is alle hens aan dek bij Red Bull Racing. De auto van Max Verstappen en Yuki Tsunoda presteert zeer ondermaats, en door de variërende problemen, lijkt een eenvoudige oplossing niet voorhanden. Volgens Red Bull-topman Helmut Marko moeten de updates die halverwege mei in Imola naar het circuit worden gebracht voor verbetering gaan zorgen, maar het is nog maar de vraag of deze het gewenste effect gaan hebben.

Alle hens aan dek bij Red Bull Racing

"Het is totaal kapot", aldus Ralf Schumacher bij Sky Sports. "Sinds het vertrek van Adrian Newey, is het daar hard achteruit gegaan. Dat valt niet te ontkennen. Ze hadden nog wat aan reserves en daar proberen ze nu het beste van te maken, maar het gaat echt hard bergafwaarts. Ze hebben nu waarschijnlijk door waar de problemen liggen, en de oplossing moet in Imola komen."

Gaan er koppen rollen?

De voormalig Formule 1-coureur denkt dat als de updates in Imola niet werken, het team rondom Pierre Waché, de hoofdverantwoordelijke voor de ontwikkeling van de auto, dit gaat voelen: "Als die oplossingen in Imola niet worden gevonden, verwacht ik dat ze alles uit de kast zullen trekken en dat er consequenties voor het personeel zullen gaan volgen", klinkt het.

Hij vervolgt: "Het is dan namelijk inmiddels wel duidelijk dat team rondom Waché de oplossing niet gaat vinden. Ik heb begrepen dat er nog een crisisoverleg komt, met alle hoofdrolspelers. Max Verstappen zei afgelopen weekend dat hij niet blij is met de situatie. Veel duidelijker kon hij het niet maken."

