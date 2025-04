Fred Vasseur heeft tijdens de persconferentie na de Grand Prix van Bahrein afgelopen weekend benadrukt dat Lewis Hamilton zich moet aanpassen aan zijn nieuwe omgeving bij Ferrari. Volgens de teambaas van de Scuderia is deze aanpassingstijd cruciaal voor succes.

"Je vervangt geen twaalf jaar samenwerking in twee weken of twee races. We moeten verbeteren, maar dat geldt voor iedereen in het team. Het is goed dat Lewis de mindset heeft om zichzelf te verbeteren en zich aan te passen aan de auto," zo verklaarde Vasseur. Hamilton, die na twaalf seizoenen bij Mercedes de overstap maakte naar Ferrari, ondervindt momenteel de nodige uitdagingen als het gaat om wennen aan een nieuwe auto en team. Met name tijdens de kwalificatie in Bahrein had hij het moeilijk en kwam hij niet verder dan de negende tijd. In de race zelf wist hij zich echter te herpakken en finishte hij als vijfde, pal achter zijn teamgenoot. Hamilton gaf na afloop van de race aan dat de auto een compleet andere rijstijl vereist, onder meer omdat er nu gebruik wordt gemaakt van Brembo-remsystemen, in plaats van de Carbon Industries-remmen die hij gewend was bij Mercedes. Dit vraagt om een aanpassing in zijn rijstijl, zoals het gebruik van motorremmen, iets wat hij eerder nooit deed.

Vasseur tevreden over Hamilton in Bahrein

Vasseur was tevreden met de vooruitgang die Hamilton gedurende het afgelopen weekend wist te boeken. "Ik waardeerde de richting die Lewis op zaterdag insloeg en deed mijn best om hem een beetje te pushen. Op zondag was hij in zeer goede vorm," aldus Vasseur. Deze positieve evolutie laat zien dat Hamilton langzaam maar zeker zijn draai begint te vinden binnen het team. Ook Hamilton zelf was enthousiast over de updates aan de auto, zoals de nieuwe vloer en diffuser. Volgens de zevenvoudig wereldkampioen gaan deze zeker hun vruchten afwerpen.

Hamilton wil minder aan afstellingen veranderen

Hamilton zelf gaf aan dat hij zich steeds meer op zijn gemak begon te voelen in de Ferrari tijdens de race. "In de middelste stint voelde ik me echt verbonden met de auto. Mijn rijstijl leek op dat moment te werken. Ik heb veel geleerd dit weekend, waarschijnlijk meer dan in alle andere weekenden," zo verklaarde hij na afloop van de race. Deze verbinding met de auto is essentieel voor Hamilton om verder te kunnen ontwikkelen binnen het team. Hij benadrukte dat de grootste winst op dit moment bij de kwalificaties te behalen is en dat hij zich daar dan ook op wil focussen. Ook wil hij minder aan de afstellingen veranderen gedurende het weekend.