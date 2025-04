Jack Plooij heeft nieuwe informatie gedeeld over wat de problemen zijn met de RB21 van Red Bull Racing. Hij kreeg informatie van Helmut Marko, adviseur van het team van Max Verstappen.

In de podcast The Chequered Flag gaat Plooij, die te gast was, in op de laatste informatie die hij heeft vanuit Marko over de RB21. "De laatste informatie die ik heb gekregen van Helmut is dat de motoren op het moment tussen de vijf en tien pk te kort komen ten opzichte van de concurrentie. Dat is in ieder geval wat Helmut Marko toen tegen me zei. Daarmee liggen ze dus achter de andere teams, maar het is natuurlijk maar afvragen of dit echt zo is, of dat ze juist verstoppertje aan het spelen zijn. Dat weten we nog niet."

Plooij ziet rustige Verstappen ondanks onrust bij Red Bull

Volgens Plooij is Aston Martin een grote kanshebber om toe te slaan als Verstappen er genoeg van heeft bij Red Bull. "Aston Martin, die hebben natuurlijk Adrian Newey, de faciliteiten, maar ook Honda natuurlijk." Ondanks alle onrust blijft Verstappen vrij rustig, ziet ook Plooij. "Ik denk dat hij twee, drie jaar geleden op de grond had staan stampen en boos was geworden. Maar hij is nu volwassener geworden, en ik denk dat hij heel slim is. Hij dropt wat hints tussendoor, maar hij zegt niet te veel. Zelfs toen hij uit de auto kwam na de laatste race in Bahrein, toen was hij ook heel rustig nog Hij is erg netjes en rustig. Het is voor hem belangrijker dat zijn kindje geboren wordt, dan dat hij zich druk gaat maken over dingen die hij helemaal niet kan veranderen. Vorig jaar wisten ze al dat er grote problemen aan zaten te komen. Jos zei toen al: dit is nog maar het begin, maar ja, wat kan je er aan doen op het moment?"

Red Bull 'nog steeds de pineut' volgens Plooij

Volgens Plooij zit Red Bull nog zeker twee raceweekenden met de huidige auto opgescheept. "Voor nu zijn ze gewoon nog steeds de pineut, want de eerste veranderingen komen pas in Italië. Max gaat altijd 150 procent geven, in elke vrije training, in elke sessie. Dit doet hij allemaal zodat hij het beste uit de auto kan gaan halen. Dat is zijn mentaliteit, dat doet hij gewoon elke dag. Red Bull moet hem de auto geven, dan levert Max het resultaat."

