De relatie tussen Max Verstappen en Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, zou achteruit zijn gegaan achter de schermen, die begin vorig jaar nog de reden was dat Marko kon blijven bij Red Bull nadat ook hij na teambaas Christian Horner onder druk stond wegens het onderzoek dat Horner voor de kiezen kreeg.

Dit komt allemaal bovenop de teleurstellende prestaties van de RB20 en dit jaar de RB21, die allesbehalve goed genoeg is om kampioen in te worden momenteel. Liam Lawson stelde tijdens de eerste twee raceweekenden teleur en werd 'unaniem' naar Racing Bulls teruggezet. Yuki Tsunoda werd de nieuwe teamgenoot van Verstappen, een keuze die niet goed is gevallen bij de Nederlander. Dit weet de Daily Mail te melden. "Verstappen heeft het voorlopig lastig met de beperkingen van zijn auto, en om verder zout in de wonden te strooien was hij ook nog eens niet blij met Helmut Marko, toen Liam Lawson na twee races ontslagen werd. Verstappen en Marko hebben al jarenlang een hechte band, maar het vervangen van de Nieuw-Zeelander heeft die relatie onder spanning gezet."

'Horner was degene die Lawson nog een kans wilde geven bij Red Bull'

Volgens de site was het niet Marko, maar teambaas Christian Horner die juist Lawson de tijd wilde geven, iets wat volgens Verstappen ook meer dan terecht was geweest. "Ironisch genoeg was het juist Horner die Lawson nog een kans wilde geven. Verstappen maakte in Japan duidelijk wat hij van de keuze van het team vond." Uiteindelijk werd Lawson dus teruggezet naar Racing Bulls en was Tsunoda zijn vervanger. In zijn tweede weekend voor het team scoorde hij zijn eerste punten na een stabiel weekend.

