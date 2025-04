'Red Bull vreest voor vertrek Verstappen: dit zijn de transferopties voor de wereldkampioen'

In GPFans Raceteam nemen we je iedere maandag na een Formule 1-Grand Prix mee met alles wat er is gebeurd tijdens het raceweekend. Van scherpe analyses tot het laatste nieuws - je hoort het hier. Dit keer bespraken Sebastiaan Kissing en Jan Bolscher onder andere de mogelijkheid dat Max Verstappen bij het team van Red Bull Racing vertrekt.

Max Verstappen moest in Bahrein tekenen voor de zesde plaats, met teammaat Yuki Tsunoda nog verder naar achteren op P9. Het is code rood bij Red Bull Racing, dat na vier races met 71 punten op de derde plaats staat in het constructeurskampioenschap. Na afloop werd er een spoedoverleg ingelast: "Helmut Marko heeft nu ook gezegd dat hij vreest voor het vertrek van Verstappen als dit zo doorgaat", aldus Bolscher. "Het imperium dat Red Bull Racing heet, is langzaam aan het afbrokkelen. Ik vraag me af of ze dat op tijd weer weten om te draaien."

Verstappen naar Aston Martin?

Hij vervolgt: "Hij wordt heel veel aan Aston Martin gelinkt. Ze zijn nu misschien wel het tiende team, maar je krijgt volgend jaar natuurlijk die nieuwe reglementen. Alle ingrediënten voor een dergelijke transfer zijn er wel. Het loopt al twee jaar niet bij Red Bull. Die interne onrust vindt Max heel erg. Hij wil gewoon rust in de tent. Dan werken onderzoeken naar grensoverschrijdend gedrag van je teambaas niet mee, vertrekkende kopstukken werken niet mee, coureurs die teruggestuurd worden na twee races werken niet mee."

"Bij Aston Martin hebben ze natuurlijk Adrian Newey: de beste ontwerper uit de geschiedenis van de Formule 1. Hij heeft heel veel bijgedragen aan het succes van Verstappen bij Red Bull. Aston Martin gaat vanaf 2026 met Honda-motoren rijden. Daar heeft Verstappen een hele rijke geschiedenis mee, daar is hij vier keer wereldkampioen mee geworden. Dat zijn dingen die het overwegen waard zijn. En ja, voor Max zal je diep in je buidel moeten tasten, maar als Lawrence Stroll zijn hand in zijn broekzak steekt, die komt in Japan weer ergens de grond uit. Daar komt geen eind aan. Geld is geen probleem. En Fernando Alonso zit daar, waar Verstappen ook een goede band mee heeft. "

Kissing vraagt zich af hoe dat zou gaan, aangezien Lance Stroll niet snel door de teameigenaar - en zijn vader - op straat zal worden gezet. "Ja, dan stopt Alonso misschien wel als coureur. Hij heeft een langlopend contract waarmee hij op een gegeven moment een andere rol binnen het team vervullen. Dus misschien zegt Alonso na dit jaar wel 'ik vind het mooi geweest, ik wordt adviseur.' Lance wordt er niet uit geknikkerd, of hij moet er zelf geen zin meer in hebben", aldus Bolscher.

Mercedes een mogelijkheid?

Ook Mercedes is een optie volgens de heren: "Ik denk dat Mercedes aantrekkelijk kan zijn. Ze zitten er goed bij en we weten dat ze motoren kunnen ontwikkelen. Vanaf 2014 hebben ze zeven jaar gedomineerd met hun eigen motor. Die hebben wel wat om te laten zien en te zeggen 'hé, kijk eens wat wij gedaan hebben wil je niet bij ons komen rijden.' Maar wie doe je er dan uit? Russell is daar de grote man, en Antonelli is een supertalent. Die ga je ook niet wegsturen. Dat wordt nog wel een lastige kwestie..."

