Een week in de Formule 1 kan alles veranderen, maar bij Red Bull Racing lijken de tegenstrijdigheden groter dan ooit. Na de verrassende overwinning van Max Verstappen in Japan werd de Nederlander plots weer gezien als titelfavoriet. Maar slechts zeven dagen later, in Bahrein, volgde een moeizame zesde plaats vol technische problemen, waardoor er opnieuw twijfel is over de ware kracht van de RB21.

Verstappen sprak na afloop van een combinatie van over- en onderstuur, wat met name bij hoge bandenslijtage een groot probleem vormt. Uiteindelijk leidde dit tot een ontzettend groot contrast tussen Japan en Bahrein: Suzuka was voor de Red Bull zeer gunstig qua omstandigheden. De koelere weersomstandigheden, het nieuwe asfalt en de bandenselectie van Pirelli zorgden ervoor dat de problemen van de RB21 werden gemaskeerd. Het team maakte er optimaal gebruik van en won tegen de verwachtingen in. Verstappen benadrukte echter dat dit geen reden was voor euforie. "Zelfs als je wint, blijven de problemen bestaan", zei hij. Maar tijdens de race in Bahrein werden alle kwetsbaarheden weer volop blootgelegd.

Artikel gaat verder onder video

Verstappen blijft optimistisch ondanks frustratie

In Bahrein was het tegenovergestelde het geval. Hoge temperaturen en zwaar bandengebruik maakten de zwakke plekken van de auto direct kenbaar. Verstappen klaagde over de balans, het gripniveau en zelfs over de pitstops die verre van vlekkeloos verliepen. Toch blijft hij opvallend kalm. "Ik probeer altijd het maximale te doen, ook in frustrerende situaties. Je moet gewoon blijven werken. Of je nou wint of niet, de analyse blijft hetzelfde."

Horner met de handen in het haar

Red Bull-teambaas Christian Horner gaf eerder al toe dat het team met de handen in het haar zit. Hoewel er op de simulator en in de windtunnel oplossingen lijken te zijn gevonden, blijken die in de praktijk niet te werken. "De oplossingen, als we ze vergelijken met wat we nu op de baan zien, komen niet overeen met wat onze apparatuur laat zien" aldus Horner. Het verschil tussen theorie en praktijk zorgt ervoor dat het team terug naar de tekentafel moet.

Hopen op goede omstandigheden

Daarbij speelt ook mee dat Red Bull beperkt mag testen en ontwikkelen. In een tijdperk waarin elke ontwikkelingsstap kostbaar is, moeten de juiste keuzes worden gemaakt. Voor Verstappen betekent het dat hij voorlopig moet hopen op goede races onder de juiste omstandigheden, zoals in Japan, totdat het team structureel orde op zaken kan stellen.

Geen titelfavoriet

Voor nu is Red Bull dus zeker geen titelfavoriet, maar ook niet volledig uitgeschakeld. De RB21 heeft potentie, maar kampt met structurele tekortkomingen. Pas als die verholpen zijn, kan Verstappen weer meedoen om de grote prijzen. Tot die tijd is het zaak de schade te beperken en te profiteren van circuits die de zwakke plekken niet blootleggen.

Gerelateerd