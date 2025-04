Ralf Schumacher vermoedt dat als de geplande updates van Red Bull Racing in Imola niet het gewenste resultaat opleveren, Max Verstappen de Oostenrijkse renstal gaat verlaten.

Het is code rood bij Red Bull Racing. De Oostenrijkse grootmacht kende een draak van een weekend in Bahrein, waar respectievelijk de zesde en negende plaats het hoogst haalbare resultaat was voor Max Verstappen en Yuki Tsunoda. De RB21 kampt met grote problemen, maar ook in de pitstraat en op strategisch niveau ging er van alles mis in de woestijnstaat. Na afloop vond er een spoedoverleg met alle kopstukken plaats, zonder Verstappen.

Vertrekt Verstappen bij Red Bull Racing

De toekomst van de viervoudig wereldkampioen staat door de problemen bij Red Bull Racing dan ook al enige tijd ter discussie in de media. "Ik weet vrij zeker dat als de upgrades van Red Bull voor Imola en de nieuwe motor voor 2026 niet goed werken, Max absoluut het team gaat verlaten", vertelt Ralf Schumacher bij Sky Germany. "Je ziet het verschil dat hij maakt. Je hebt die coureur absoluut nodig, en iedereen wil hem winnen."

Een nieuw avontuur

En de volgende bestemming, laat zich eenvoudig raden volgens de voormalig Formule 1-coureur: "Een nieuw groter avontuur wacht op hem bij Aston Martin", klinkt het. "Samen met Adrian Newey, iemand die hij heel goed kent, samen met Honda, die hij ook heel goed kent en er komt een nieuwe fabriek aan in de toekomst [voor het Formule 1-team van Aston Martin]."