De spanningen bij Red Bull Racing lopen verder op. Volgens Sky Sports F1-verslaggever Ted Kravitz is Max Verstappens manager na afloop van de Grand Prix van Bahrein in een verhitte discussie beland met Helmut Marko, de invloedrijke Red Bull-adviseur. Het incident onderstreept de groeiende onrust binnen het team na opnieuw een tegenvallend weekend.

Na de race – waarin Verstappen niet verder kwam dan P6 en Red Bull op meerdere vlakken faalde – zou zijn manager de confrontatie hebben gezocht met Marko. De discussie verliep allesbehalve rustig: “Verstappen’s manager, Raymond Vermeuken, is gespot in een felle woordenwisseling met Helmut Marko”, meldt Kravitz live in zijn Ted’s Notebook. “Niet veel later stormde hij zichtbaar geërgerd weg.”

Aanleiding onbekend

Wat de exacte aanleiding was voor de ruzie is niet bevestigd, maar het lijkt duidelijk dat het kamp-Verstappen zich zorgen maakt over de competitiviteit van Red Bull. De tegenvallende prestaties, trage pitstops en het feit dat Verstappen terrein verliest in het kampioenschap zorgen voor toenemende frustratie.

Red Bull onder hoogspanning

Het incident komt op een moment dat Helmut Marko zelf al de noodklok luidde. Na afloop van de race zei hij: “Als de auto niet de snelste is én de pitstops werken niet, dan is dat onacceptabel. Met deze performance wordt Max geen wereldkampioen.” Het lijkt er steeds meer op dat het geduld binnen het Verstappen-kamp op begint te raken. En als zelfs de entourage van de viervoudig wereldkampioen openlijk de confrontatie zoekt met de top van het team, dan is er meer aan de hand dan alleen een slecht raceweekend.

