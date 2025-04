Max Verstappen kwam tijdens de kwalificatie voor de F1 Grand Prix van Bahrein niet verder dan P7 en zag op Lewis Hamilton en teamgenoot Yuki Tsunoda na alle coureurs van de topteams en Pierre Gasly voor hem eindigen. Helmut Marko, adviseur van Red Bull Racing, heeft onthuld dat er een gesprek met de FIA gaat volgen om de specifieke problemen van Verstappen op te lossen.

In gesprek met Sky Sports stelt Marko dat hij de uitslag van de kwalificatie nog niet helemaal kan begrijpen. "George Russell staat op hetzelfde niveau als Oscar Piastri, terwijl Lando Norris naast Max Verstappen staat. Dat begrijpen we niet. We hadden deze situatie nooit verwacht, met Norris naast Max. Pierre Gasly staat ook voor ons, en de Mercedes was heel, heel snel."

Marko gaat met Red Bull gesprek aan met FIA voor GP Bahrein

Volgens Marko had Verstappen vooral problemen met zijn remmen, iets wat de Nederlander ook liet merken via de boardradio. "Max [Verstappen] was niet tevreden. Hij had enkele problemen in Q2 en in Q3 had hij enorme remproblemen. Dat kon je ook zien in de data. Tot nu toe hebben we er nog geen verklaring voor. We moeten eerst de oorzaak van het remprobleem uitzoeken." Als dat is gelukt en ze weten hoe ze die problemen op moeten lossen, dan komt er een vervolgstap: een gesprek met de FIA. "Daarna moeten we met de FIA overleggen, om te kijken of we de remblokken mogen aanpassen, bijslijpen of vervangen."

