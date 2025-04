Na een weekend waarin het team van McLaren voorlopig de spierballen heeft weten te tonen, was het op zaterdag om 18:00 uur onder de kunstlichten van het Sakhir International Circuit tijd voor de kwalificatie richting de race van zondag. Duidelijk was dat de papayagekleurde bolides over een ruime marge leken te beschikken ten opzichte van de rest van het veld, terwijl daarachter bij veel teams de vraagtekens toch behoorlijk groot waren richting de sessie. Oscar Piastri deed wat van hem gevraagd werd en zette zijn auto strak op P1, maar aan de andere kant van de garage viel er toch iemand behoorlijk door de mand.

Niet snel genoeg

Het was Norris die met de overduidelijke snelste wagen van het veld niet verder kwam dan P6, een ongelofelijke domper voor de coureur die dit jaar zo vurig hoopt op zijn eerste wereldtitel. Na afloop van de sessie waren de druiven zuur en verscheen de Brit compleet in zak en as voor de camera van Viaplay: "Ik was gewoon te langzaam. Ik ben niet snel genoeg. Ik zeg niet dat ik niet goed genoeg ben, ik zeg dat ik te langzaam ben."

Geen vertrouwen

Even later neemt Chiel van Koldenhoven het interview over en loopt Norris nog wat verder leeg: "Ik heb werkelijk waar geen idee. Ik weet niet wat ik aan het doen ben op dit moment. Ik weet niet hoe ik moet rijden op dit moment en heb er gewoon geen antwoorden op. Ik weet niet waarom. De auto's zijn geweldig en het team doet het fantastisch. Normaal gesproken is kwalificeren mijn kracht, dat is mijn hele leven al zo geweest. Om één of andere reden heb ik problemen met het vertrouwen. Ik heb geen vertrouwen", zo maakt hij toch een behoorlijk statement. "Wat moet ik doen zonder vertrouwen?", besluit hij machteloos.

