Oscar Piastri heeft zijn tweede poleposition uit zijn carrière weten te pakken, op het Bahrain International Circuit. De Australiër was met een 1:29.841 de snelste, al kwam George Russell op iets minder dan twee tienden wel erg dichtbij.

Tijdens de top tien-kwalificatie bleek dat Mercedes erg rap was en de tijden van het McLaren-duo kon benaderen. Lando Norris speelde met zijn 1:30.267 geen rol van betekenis in de strijd om de poleposition, net als Max Verstappen, die zondag vanaf P7 mag vertrekken. Piastri kan echter wel een grote slag slaan, want hij vertrekt zondag vanaf poleposition.

Piastri voelde zich comfortabel op de baan

Piastri was de enige die een tijd in de 1:29 kon neerzetten en legt na afloop uit: "Ja, ik had het vertrouwen daar [op de baan] en eigenlijk al het hele weekend." Toch begon het weekend in Bahrein op vrijdag met een lastige sessie voor iedereen. "VT1 was een ervaring voor ons allemaal; dat voelde meer als een rallyauto dan als een Formule 1-wagen. Vanaf dat moment voelde ik me erg comfortabel in de auto. Ook tijdens de derde training hadden we de snelheid te pakken. Tijdens de kwalificatie kwamen de anderen wel iets dichterbij dan ik had gewild. Toch heb ik kunnen leveren toen het erop aankwam, en dat was het belangrijkste."

De Australiër kan opgaan voor zijn vierde zege

Wat betreft zijn kansen voor de race is Piastri ook duidelijk, hij dicteert: "Laten we zien wat er gebeurt. Ik mag morgen als eerste de eerste bocht in, dus laten we afwachten wat er gebeurt. Er is geen betere plek om te starten dan vanaf pole. Ik kan het team niet genoeg bedanken voor de auto die ze me hebben gegeven."

