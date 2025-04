Hoe laat begint het de Grand Prix van Bahrein?

Het is alweer tijd voor de vierde Grand Prix van het seizoen en die vindt plaats op het Bahrain International Circuit. Oscar Piastri vertrekt vanaf pole position met Charles Leclerc naast hem op de eerste startrij. Hoe laat doven de lichten voor de Grand Prix?

Het Bahrain International Circuit staat al sinds 2004 op de Formule 1-kalender. Met uitzondering van 2011, werd er elk jaar op geracet. De technische baan is 5412 meter lang en ontworpen door Hermann Tilke. Het circuit kent vier lange rechte stukken, waarop kan worden ingehaald. Daarnaast zijn er drie DRS-zones en worden er 57 ronden gereden. Het circuit kent zes verschillende lay-outs. In 2020 werd er gebruik gemaakt van de buitenbaan tijdens de Grand Prix van Sakhir. Het circuit ligt aan de Perzische Golf en er kan daardoor flink wat wind aanwezig zijn op het circuit. Vanaf 2014 wordt de race in de avond verreden en daarom wordt er gebruik gemaakt van kunstlicht. Het ronderecord staat nog steeds op naam van Pedro de la Rosa. De Spanjaard zette op 3 april 2005 een 1:31.447 neer.

Hoe laat begint de Grand Prix van Bahrein

Piastri wist uiteindelijk beslag te leggen op de pole en op de voorste startrij zou hij gezelschap krijgen van George Russell, al werd hij na afloop bestraft met een gridstraf van één plek. Charles Leclerc pakte verrassend de derde plek met zijn Ferrari en hij schuift dus op naar P2, terwijl Andrea Kimi Antonelli aansloot op P4. Ook hij kreeg net als zijn teamgenoot een straf van één plek, dus zal beginnen vanaf P5. Pierre Gasly wist ook een verrassing uit de hoge hoed te toveren met een zeer knappe vijfde stek, maar hij schuift een plekje op naar P4. De Grand Prix van Bahrein start vandaag om 17:00 uur.

Overzicht tijden raceweekend Bahrein

Zondag 13 april

17:00 uur: Grand Prix van Bahrein

