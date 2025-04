Teambaas Andrea Stella heeft gereageerd op de uitspraken van Max Verstappen, waarmee hij zei dat hij in een McLaren iedereen zoek zou rijden. Volgens De Italiaan moet Verstappen wat meer solidair zijn met zijn team.

Max Verstappen schreef de Grand Prix van Japan op zijn naam, in wat duidelijk niet de snelste auto van het veld was. Red Bull Racing kampt met problemen aan de RB21, terwijl McLaren haar zaakjes momenteel uitstekend op orde heeft. Lando Norris gaat aan kop in het wereldkampioenschap - al is de voorsprong op Verstappen slechts één punt - terwijl teammaat Oscar Piastri de top twee in zicht houdt vanaf de derde plaats.

Verstappen in een McLaren

Na afloop van de race in Japan zei Verstappen bij Viaplay dat hij er niet eens aan zou moeten denken wat er zou gebeuren als hij in een McLaren zou zitten: "Dan zouden ze mij niet meer terugzien", klonk het. De viervoudig wereldkampioen liet daarmee weten dat McLaren in zijn ogen de beste auto heeft, en hij de concurrentie weg zou blazen als hij achter het stuur zou stappen. Die woorden zijn duidelijk niet lekker gevallen bij McLaren. Waar Lando Norris eerder al reageerde dat hij graag de teleurstelling op het gezicht van Verstappen zou willen zijn als hij uit een McLaren stapt, heeft teambaas Andrea Stella nu ook gereageerd.

Stella reageert op uitspraken Verstappen

"Wat moeten de werknemers van Red Bull Racing denken als ze hun coureur zo over de auto horen praten die zij hebben gebouwd?", klinkt het bij Sky Sports Italia. "De coureur zou de waarden van het team moeten behartigen? Hij moet dus een beetje solidair zijn met de Red Bull-medewerkers. Max is niet alleen uitstekend in de auto. Misschien is uitstekend niet het goede woord, maar hij is super in de auto. Maar hij is ook erg competent op politiek- en communicatieniveau. Hij weet goed hoe hij het vuurtje op moet stoken."

