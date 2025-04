McLaren-teambaas Andrea Stella vertelt dat het een kwestie van tijd is voordat Lando Norris of Oscar Piastri een keer teleurgesteld zal worden, omdat het team een lastige beslissing heeft moeten nemen.

Het Formule 1-team van McLaren is momenteel de dominante factor in de Formule 1. Alhoewel Lando Norris slechts een voorsprong van één punt heeft op nummer twee Max Verstappen, beschikt de Britse renstal duidelijk over een beter pakket dan Red Bull Racing. Hierdoor is er veel aandacht voor de interne strijd binnen het team. McLaren beschikt met Norris en Oscar Piastri namelijk over twee coureurs die niet veel voor elkaar onderdoen. Als McLaren aan kop blijft rijden, is het een kwestie van tijd voordat het team een keer moeilijke beslissingen moet nemen, om één van de twee coureurs de beste kans op het wereldkampioenschap te kunnen geven. Zo weet ook teambaas Andrea Stella.

Lastige beslissingen

"Ik kan niet uitsluiten dat dit zou kunnen gebeuren", klinkt het op de persconferentie in Bahrein. "Zoals ik al zei: het hebben van twee extreem competitieve coureurs, heeft voordelen. Op de lange termijn is het voordeel dat je dominant bent, dat is wat je wil. Maar er zou af en toe een situatie kunnen ontstaan waarbij één van de twee coureurs een beetje teleurgesteld is, omdat het team een beslissing moest nemen, of vanwege hoe een race zich ontvouwde."

Een kwestie van tijd

Volgens Stella wordt hier echter goed over gesproken: "Daar zijn we ons heel bewust van. Intern hebben we het niet over "wat als dit gebeurt', maar we hebben het over "wanneer dit gebeurt", want we zijn ons ervan bewust dat het een lastige zaak is. Daar zijn we als team van op de hoogte, en Lando en Oscar zijn daarvan op de hoogte."

