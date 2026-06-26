George Russell ziet zijn voormalige teamgenoot Lewis Hamilton en diens huidige werkgever Ferrari als een grote bedreiging voor het verdere verloop van het Formule 1-seizoen. De coureur van Mercedes merkt op dat de Italiaanse renstal nadrukkelijk de weg omhoog heeft gevonden en dat Hamilton daar een leidende rol in speelt.

Na een moeizame start van het jaar heeft Hamilton inmiddels duidelijk zijn draai gevonden bij de Scuderia. De Brit behaalde afgelopen race in Spanje zijn eerste overwinning voor het team uit Maranello, nadat hij in Canada en Monaco al als tweede over de streep kwam. Mede door deze reeks is Ferrari opgeklommen naar de tweede plaats in het constructeurskampioenschap, direct achter Mercedes. Russell is zich terdege bewust van deze opmars. "Hij is absoluut een grote bedreiging", stelt de Mercedes-coureur. "Ferrari is een grote bedreiging. Het voelt alsof Ferrari eraan komt en Lewis loopt daarin voorop", aldus Russell.

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Meer concurrentie vooraan

Ondanks de stijgende lijn van de concurrentie verwelkomt Russell de strijd op de baan. De coureur, die dit jaar zelf de seizoensopener in Australië op zijn naam schreef en in Spanje als tweede eindigde, trekt een vergelijking met zijn tijd voor de Formule 1. "Hoe meer mensen je tegenover je hebt, des te meer sprake is er van competitie", legt hij uit. "Toen we aan het karten waren, streden er drie, vier of vijf coureurs om de overwinningen en dat is hoe de Formule 1 zou moeten zijn". De rijder kijkt dan ook reikhalzend uit naar het vervolg van de titelstrijd. "Ik kijk ernaar uit."

Kleiner gat?

De volgende krachtmeting tussen Mercedes en Ferrari laat niet lang op zich wachten, aangezien de Grand Prix van Oostenrijk komende zondag op het programma staat. Voor deze race op de Red Bull Ring neemt Mercedes nieuwe updates mee om de prestaties en betrouwbaarheid te verbeteren. Tegelijkertijd heeft het team te maken met een officieel verzoek om opheldering van Ferrari bij de FIA, dat draait om controversiële extensies aan de achterdiffuser van de Mercedes-bolide. Ferrari zit zelf eveneens niet stil en heeft voor het raceweekend in Spielberg een update aan de krachtbron aangekondigd, waarmee het team het huidige momentum van de 115 punten tellende Hamilton hoopt vast te houden. De race gaat zondagmiddag om 15:00 uur Nederlandse tijd van start.

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