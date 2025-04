Red Bull-teambaas Christian Horner gaat ervan uit dat de zege aankomende zondag voor Max Verstappen niet haalbaar is. De teambaas baalt van de achterstand op McLaren en ziet vooral de hoge temperatuur in het nadeel van Red Bull werken.

Afgelopen week in Japan pakte Verstappen nog de poleposition, mede dankzij een magistraal rondje, maar ook door de koelere omstandigheden. Die zijn er in Bahrein niet, want dit weekend worden er temperaturen rond de 30 graden Celsius verwacht. Dat, in combinatie met het agressieve asfalt, resulteert in een hoge bandenslijtage.

Temperatuur

Na afloop van de tweede training is de teambaas dan ook glashelder bij Viaplay. "Het is erg lastig. De temperaturen dicteren hier alles en Max zat natuurlijk tijdens VT1 niet in de auto, dus hij stapte tijdens VT2 direct met twee setjes softs in. We hebben vanavond nog wel wat werk te doen, denk ik. De McLarens zien er gewoon erg snel uit. De rest, Mercedes en Ferrari, zit er erg dicht achter, maar McLaren lijkt echt een paar tienden op het veld te hebben."

Limieten achterhalen en verbeteren

Het lijkt dus weer een avond te worden waarbij de engineers overuren moeten draaien: "We moeten eerst begrijpen waar we kunnen verbeteren, en dat is voornamelijk temperatuurgerelateerd." Daarnaast wil hij ook niet te hard van stapel lopen door de uitslag van de tweede training: "Tot dusver dit seizoen hebben we nog niet in de top zes gestaan tijdens VT2, maar we hebben wel beter gekwalificeerd dan dat. Dus er is wat werk te doen vanavond om te achterhalen waar de limieten liggen en die voor morgen te verbeteren."

