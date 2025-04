Volgens Martin Brundle speelt Max Verstappen met vuur met zijn opmerking richting McLaren afgelopen zondag in Japan. Brundle vindt dat Verstappen zijn collega's van McLaren succesvol onder druk heeft weten te zetten, maar dat het ook demotiverend kan uitpakken voor Red Bull Racing.

Verstappen verklaarde afgelopen zondag op Suzuka dat niemand hem meer zou terugzien in de MCL39 van McLaren. Dat kan overigens op gefronste wenkbrauwen bij McLaren rekenen. Lando Norris stelde dat sommige dingen die Verstappen zegt niet altijd kloppen, en dat de Nederlander meer dan welkom is om de papaja-gekleurde wagen uit te proberen, maar dat hij waarschijnlijk teleurgesteld richting Red Bull zou terugkeren. Verstappen reageerde daar vervolgens op door te stellen dat hij echt geen grapje maakte.

Risico

Brundle bespreekt bij Sky Sports F1 de uitspraken van Verstappen en ziet dat hij slaagt in het stangen van zijn collega's bij McLaren. "Het was bedoeld om zijn team een zetje te geven én om de twee McLaren-coureurs te prikken. Een voltreffer, want ze gingen allebei in de verdediging", opent de Engelsman op de zender. Wel wijst hij op de keerzijde: "Een risicovolle strategie, want wat Max daar eigenlijk zegt tegen de 1.500 mensen op de fabriek die hem net een winnende auto hebben gegeven, is: ‘Jullie auto is niet zo goed’. Dat kan demotiverend werken."

Slimme psychologie van Verstappen

De reacties vanuit het McLaren-kamp vond Brundle overigens niet zo handig. Die hadden volgens hem vooral niet moeten reageren. "Maar vervolgens zeiden beide McLaren-coureurs, vooral Lando, ongeveer hetzelfde over hun eigen auto: ‘Nou, probeer hem eens. Je zult teleurgesteld zijn, Max.’ Ik denk niet dat ze daar op hadden moeten happen. Het is vrij slimme psychologie van Max", aldus Brundle.

