Aan het motorreglement dat volgend jaar van kracht wordt, worden geen aanpassingen doorgevoerd, zo meldt Auto Motor und Sport. Dat is de conclusie die is getrokken na het overleg in Bahrein tussen de vijf motorleveranciers van de Formule 1 en de FIA.

De afgelopen maanden speelde de eventuele terugkeer van de V10-motor op. Dit kwam door een uitspraak van FIA-president Mohammed Ben Sulayem, die het nostalgische geluid van de krachtbron wel weer terug zou willen laten keren. Toch is niet ieder team het daarmee eens, zo bleek vrijdag tijdens het overleg. Enkele teams hebben weinig vertrouwen in de krachtbron voor volgend jaar en overwogen de verhouding tussen de verbrandingsmotor en de accu aan te passen, of zelfs een terugkeer van de V10-motor.

2026-reglement blijft 'gewoon' staan, toekomstige gesprekken wél mogelijk

Tijdens de motortop in Bahrein bleek dat Mercedes, Audi en Honda voorstanders zijn van het reglement zoals dat nu is opgesteld voor volgend jaar. Wel is er een optie om in een later stadium alsnog over een aanpassing van de regels te praten. Ferrari, Cadillac en Red Bull Powertrains hadden andere plannen, maar kunnen toch een kleine overwinning boeken. Er komt namelijk een vervolgafspraak tussen de partijen om de beperkte mogelijkheden om eventueel prestatieverlies van de power unit te bespreken.

Aanpassing op z'n vroegst in 2029 mogelijk

Vanaf komend jaar komt 55 procent van het vermogen uit de verbrandingsmotor en wordt de overige 45 procent opgewekt uit de accu. Mocht de nieuwe formule uiteindelijk niet werken, dan kan die verhouding pas op zijn vroegst in 2029 worden aangepast, zo schrijft het medium. Daarnaast liet het medium optekenen dat er nauwelijks over de V10-motor werd gesproken, al had de FIA wel een gedetailleerd plan klaarliggen over hoe die terugkeer van de krachtbron eruit zou moeten zien.

