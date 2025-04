De FIA heeft de vijf motorleveranciers uit de Formule 1 bijeengeroepen voor een speciale bijeenkomst, aanstaande vrijdag in Bahrein, over de power units die vanaf 2026 worden gebruikt. Er wordt momenteel ook gesproken over de mogelijke terugkeer van de V10-motoren, en de FIA wil in Bahrein knopen doorhakken, zo meldt Auto Motor und Sport.

Op dit moment bestaat er verdeeldheid over de toekomst van de Formule 1. De FIA heeft het reglement voor de komende jaren al enige tijd vastgelegd, waarin de nieuwe power unit in 2026 zijn intrede zal maken. Honda en Audi hebben op basis van dat reglement hun akkoord gegeven. De power unit van 2026 haalt 55 procent van het vermogen uit de verbrandingsmotor; de overige 45 procent komt uit de batterij. Die verhoudingen zouden echter weleens kunnen veranderen.

FIA heeft balletje opgegooid

De discussie over de terugkeer van de V10-motoren werd aanvankelijk door FIA-president Mohammed Ben Sulayem geopperd. Naar verluidt zouden Ferrari en Red Bull Powertrains voorstander zijn van de terugkeer van de tiencilinders. Er gaan ook geruchten dat juist deze twee leveranciers hun 2026-power units nog niet volledig op orde hebben. Audi en Mercedes hebben zich daarentegen publiekelijk uitgesproken tegen aanpassingen aan het reglement voor komend jaar; zij zitten daar niet op te wachten.

Koerswijziging kan FIA duur komen te staan

De FIA overweegt een koerswijziging, maar stuit op eerder gemaakte afspraken. Het orgaan kan namelijk op veel rechtszaken rekenen als het besluit alsnog over te stappen op de V10-power unit. De motorleveranciers hebben al miljarden geïnvesteerd in de ontwikkeling van de motoren voor 2026. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de elektrische capaciteit, terwijl de terugkeer van de V10 vooral een nostalgische waarde heeft. Volgens het medium heeft de jongere doelgroep van de Formule 1 bovendien weinig problemen met het huidige motorgeluid.

Teams gebruiken V10-argument voor eigen belang

Daarnaast stelt AMuS dat het plan om de V10-motor terug te brengen een heel ander doel heeft, dan vaak wordt gedacht. Het wordt vooral ingezet als argument door motorleveranciers die hun zaken nog niet volledig op orde hebben. Zij zien liever een andere verdeling van het vermogen tussen accu en verbrandingsmotor. Met name in de beginfase van het nieuwe tijdperk, denken enkele leveranciers aan een verhouding van 70 procent verbrandingsmotor en 30 procent accu, terwijl sommige teams nog verder willen gaan en pleiten voor een verhouding van 80:20. Het overleg vindt aankomende vrijdag plaats in Bahrein. Voor een wijziging is goedkeuring nodig van vier van de vijf motorleveranciers.

