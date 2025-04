Max Verstappen maakt zich na de tweede vrije training op voor een lastig weekend in Bahrein. De Nederlander wijst op het gebrek aan grip bij de RB21 en stelt dat de wagen momenteel te langzaam is.

Na de eerste twee vrije trainingen is duidelijk geworden dat McLaren zijn zaakjes goed op orde heeft in Bahrein. Ook George Russell leek er goed bij te zitten, terwijl de Ferrari's nog worstelden met de SF-25. Voor Verstappen, die tijdens de eerste training niet in actie kwam, was het een teleurstellende sessie. Zo verklaarde hij tijdens VT2 dat de remmen niet goed aanvoelden en na afloop deelt hij zijn conclusies bij F1TV.

Verstappen niet tevreden

"Ik ben helemaal niet blij, we hadden namelijk veel problemen met de grip. Er is dan ook veel werk aan de winkel, zeker met de racesimulaties. We zijn op dit moment gewoon te langzaam", zo opent de Nederlander. Verstappen reed zijn longruns op de softbanden en noteerde gemiddeld een 1:38.8. Ter vergelijking: Lando Norris reed ook op een setje rood en had een gemiddelde racepace van 1:38.2. "Als ik heel eerlijk ben, dan was het geen pretje met die long runs. Aan het einde had ik zelfs nog wat drifttraining," grapt Verstappen.

Gat tot aan McLaren is aanzienlijk

Daarnaast legt Verstappen uit dat Red Bull er in Bahrein een iets andere werkwijze op nahoudt. "Het is een groot verschil (met McLaren, red.). We hebben een iets andere benadering dan op andere vrijdagen, dus het gat is echt nog wel flink," aldus een balende Verstappen.

