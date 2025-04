Het raceweekend in Bahrein is vanmiddag gestart met de eerste vrije training. Lando Norris was daarin met een 1:33.204 de snelste. Toch waren niet alle hoofdrolspelers aanwezig, want er waren maar liefst zes rookies aan het werk tijdens de eerste oefensessie. Om 17:00 uur gaat het licht op groen in Bahrein en dan zullen de gebruikelijke namen zich melden.

