Alle coureurs die namens Red Bull Racing en Racing Bulls uitkomen in F1 hebben hun motoronderdelen vervangen zien worden voorafgaand aan het weekend van de Grand Prix van Bahrein. Door deze wissel zit onder meer Max Verstappen al aan het maximale aantal.

Het gaat om de Controle Electronics en Energy Store. Er zijn er twee toegestaan in een seizoen, wat dus betekent dat er een keer gewisseld mag worden. Dit hebben Red Bull en Racing Bulls dus in Bahrein al gedaan, waardoor ze dus twee Control Electronics en Energy Stores in hun pool hebben zitten. Het zal eerder uit voorzorg zijn, of gewoon simpelweg omdat ze de onderdelen alvast in hun pool willen hebben.

Maximaal aantal

Het gevolg is echter wel dat Verstappen, Yuki Tsunoda, Isack Hadjar en Liam Lawson na vier races al aan hun limiet zitten. Bij de tweede en volgende wissel van deze twee onderdelen, en dus de derde versie van de Control Electronics en Energy Store, volgt een gridstraf.

Red Bull/Racing Bulls heeft de Energy Store en Control Electronics van al haar coureurs vervangen. Verstappen, Tsunoda, Lawson en Hadjar hebben dus nu een tweede onderdeel in hun pool zitten. Er volgt geen straf, maar ze zitten nu wel al aan de limiet voor 2025.#BahrainGP #F1 pic.twitter.com/lVCskZ9UXd — GPFans NL (@GPFansNL) April 11, 2025

