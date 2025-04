FIA-kopstuk is er klaar mee en vertrekt, rel binnen FIA over 'spreekverbod' escaleert | GPFans Recap

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

De Grand Prix van Bahrein staat voor de deur, maar in plaats van dat het over het aankomende raceweekend gaat, ligt de focus op donderdag grotendeels op de FIA. Het motorsportorgaan, dat natuurlijk met enige regelmaat onder vuur ligt, zag op donderdag plotseling vicepresident Robert Reid vertrekken. Ook vanuit Motorsport UK-voorzitter en World Motor Sport Council-lid (WMSC) David Richards waren er kritische woorden richting de FIA. Lando Norris werd bovendien uitgekozen voor een willekeurige inspectie.

Buitengesloten lid reageert op 'teleurstellende' FIA-brief: "Blijf erbij dat het een spreekverbod is"

Mohammed Ben Sulayem is beschuldigd van een soort machtsgreep binnen de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De president is meermaals bekritiseerd voor de gang van zaken bij de autosportbond, vooral door Motorsport UK-voorzitter en World Motor Sport Council-lid (WMSC) David Richards. Hij waarschuwt nu in een open brief dat deze verschuiving van het morele kompas niet toegelaten mag worden. Meer lezen over de uitspraken van David Richards? Klik hier!

Maat is vol bij de FIA: Vicepresident neemt ontslag na "definitieve schending van eerlijke rechtsgang"

Robert Reid heeft zijn ontslag bij de FIA aangekondigd. Hij besloot zijn rol als plaatsvervangend president op te geven vanwege de controversiële gang van zaken bij de internationale autosportbond, waar Mohammed Ben Sulayem aast op een machtsgreep. "Toen ik deze rol aannam, was het om de leden van de FIA te dienen en niet om macht te dienen", laat Reid in een statement weten. "In de loop der tijd heb ik een gestage uitholling gezien van de principes die we beloofd hadden hoog te houden. Beslissingen worden achter gesloten deuren genomen, waarbij de structuren en mensen die de FIA ​​vertegenwoordigt, worden omzeild." Meer lezen over het vertrek van Robert Reid? Klik hier!

Norris willekeurig uitgekozen voor extra inspectie: Dit is wat de FIA heeft onderzocht

De technische afdeling van de FIA is ieder raceweekend druk bezig met het onderzoeken of alle Formule 1-auto's voldoen aan de reglementen. Wordt er een illegaal foefje gevonden, dan levert dat een diskwalificatie op. Na iedere Grand Prix wordt tevens, op willekeurige basis, een deelnemer uit de top tien uitgekozen voor een extra inspectie. De autosportbond vertelt wat er bij de McLaren van Lando Norris is gecontroleerd na Japan. Meer lezen over de extra inspectie bij Lando Norris? Klik hier!

Nieuwe beelden tonen 'flexende' achtervleugel: McLaren met voordeel vs. Red Bull

De vleugels zijn constant onderwerp van gesprek geweest tijdens de eerste Grands Prix van de Formule 1 en dat was in Japan niet anders. Uit nieuwe beelden blijkt dat de achtervleugel van McLaren nog steeds flexibeler is dan die van de competitie, waaronder de Red Bull van Max Verstappen. Tot dusver komen alle Formule 1-bolides door de technische keuring van de FIA, inclusief de McLaren, maar het is duidelijk dat de achtervleugel van de MCL39 van Lando Norris flexibeler is dan de achtervleugel van de Red Bull RB21 van Max Verstappen. Dat blijkt uit de onboardbeelden vanaf de engine cover richting de achtervleugel. Meer lezen over de beelden rondom de achtervleugel van McLaren? Klik hier!

Tsunoda kijkt ogen uit bij Verstappen: "Ongelofelijk dat hij daarmee kan omgaan"

Yuki Tsunoda staat voor zijn tweede weekend bij het team van Red Bull Racing en hoopt aankomende dagen weer stappen te zetten in zijn carrière bij het topteam. Hij geeft aan zijn ogen uit te kijken bij Max Verstappen en zijn bijzondere set-ups, al heeft hij wel het gevoel meer te kunnen gaan brengen dan zijn voorgangers. "De afstelling van Max werkte dus beter. Maar in de simulator voelde ik al dat bij de set-up van Max de achterkant erg tricky is. Het is ongelofelijk hoe hij met die afstelling kan omgaan", zo stelt hij onder meer. Meer lezen over de uitspraken van Yuki Tsunoda? Klik hier!

