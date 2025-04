De vleugels zijn constant onderwerp van gesprek geweest tijdens de eerste Grands Prix van de Formule 1 en dat was in Japan niet anders. Uit nieuwe beelden blijkt dat de achtervleugel van McLaren nog steeds flexibeler is dan die van de competitie, waaronder de Red Bull van Max Verstappen.

Alle F1-teams kregen tijdens de vrije trainingen in Australië extra camera's van ieder 50 gram aan boord die op hoge resolutie opnames maakten van de achtervleugel. Deze werden onderzocht door de FIA en ze vonden bewijs dat er strengere controles moesten komen. Dat zou meteen tijdens het sprintweekend in China al gebeuren. Daar bleef het echter niet bij, want met de introductie van technical directive TD055A kwam de FIA met nóg strengere tests voor Japan afgelopen weekend, zo bevestigde Nikolas Tombazis, hoofd van de single seater-afdeling van de internationale autosportbond. Vanaf Shanghai mocht de achtervleugel niet meer dan 0.75 millimeter 'flexen' tijdens de tests, wanneer de auto stilstaat voor de technische keuring. Voor Suzuka ging dit naar beneden naar 0.50 millimeter.

Voordeeltje voor McLaren

Tot dusver komen alle Formule 1-bolides door de technische keuring van de FIA, inclusief de McLaren, maar het is duidelijk dat de achtervleugel van de MCL39 van Lando Norris flexibeler is dan de achtervleugel van de Red Bull RB21 van Max Verstappen. Dat blijkt uit de onboardbeelden vanaf de engine cover richting de achtervleugel.

Bij de Red Bull hangt de flap van de achtervleugel op hoge snelheid 14 pixels onder het centrale gedeelte en op lage snelheid is dit 10 pixels. Bij de McLaren hangt de flap van de achtervleugel op hoge snelheid 13 pixels onder het centrale gedeelte en op lage snelheid is dit 5 pixels. Hoeveel dit precies in millimeters is, is natuurlijk lastig te zeggen, maar duidelijk is wel dat de achtervleugel van de MCL39 veel meer achterover kan hellen.

Het voordeel van een flexibele achtervleugel is dat je met genoeg downforce door de bochten kan, maar op de rechte stukken, wanneer de vleugel achterover helt, is er minder luchtweerstand en dat resulteert in een hogere topsnelheid. De McLaren zou dus harder kunnen op de rechte stukken zonder dat er downforce afgenomen hoeft te worden in de setup van de auto.